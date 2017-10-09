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13:54 (мск), источник: VN.ru

Услуги сотовой связи подорожали в Новосибирске

Почти на 5% выросла стоимость разговоров по мобильному телефону в Новосибирске по сравнению с августом 2017 года. Также в цене повысилось обучение в негосударственных вузах и проживание в общежитии. Зато почти на 27% стали дешевле полеты на самолете и проезд в плацкартном вагоне поезда.

Изменение потребительских цен за сентябрь 2017 года выяснил Новосибирскстат. Из 505 социально значимых товаров, подлежащих наблюдению, 214 выросли в цене, 155 — подешевели, 136 — остались на уровне прошлого месяца.

Из продуктов больше всего подорожали бананы и сухие супы в пакетах (на 9%), снизились цены на плодовоовощную продукцию нового урожая — лук, морковь, картофель (больше, чем на 30%).

Из непродовольственных товаров выросли в цене женские пальто, кроссовки и туалетная бумага (на 4−4,5%). Стали дешевле ртутные градусники и женские колготки плотностью 20 DEN.

Из платных услуг за этот период больше всего подорожали регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля (на 7,4%), услуги сотовой связи (на 4,9%), обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования (на 4,6%), курсы профессионального обучения (на 4,4%), проживание в студенческом общежитии (на 3,8%), обучение в негосударственных общеобразовательных организациях (на 3,2%). Стали дешевле полеты экономкласса и поездка в купейном вагоне (на 27%). Плацкарт стал дешевле на 17%.

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