Услуги сотовой связи подорожали в Новосибирске

Изменение потребительских цен за сентябрь 2017 года выяснил Новосибирскстат. Из 505 социально значимых товаров, подлежащих наблюдению, 214 выросли в цене, 155 — подешевели, 136 — остались на уровне прошлого месяца.

Из продуктов больше всего подорожали бананы и сухие супы в пакетах (на 9%), снизились цены на плодовоовощную продукцию нового урожая — лук, морковь, картофель (больше, чем на 30%).

Из непродовольственных товаров выросли в цене женские пальто, кроссовки и туалетная бумага (на 4−4,5%). Стали дешевле ртутные градусники и женские колготки плотностью 20 DEN.