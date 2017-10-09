Расписание электричек изменится в Новосибирске в связи с ремонтом путей

Расписание пригородных электропоездов в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги изменится 11 — 13 октября и 15 октября 2017 года в связи с проведением ремонта пути. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, 11, 13 и 15 октября электропоезд № 6425 Ояш — Новосибирск будет отправляться со станции Ояш в 05:25 (на 5 минут позже), далее курсирование по расписанию на 1 — 5 минут позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 07:01 (на 1 минуту позже).

12 октября изменится расписание пригородных поездов: — № 6808 Тогучин — Новосибирск, курсирование на 17 минут позже, отправление со станции Тогучин в 12:21, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:56;.

— № 6814 Тогучин — Новосибирск, курсирование на 22 минут позже, отправление со станции Тогучин в 17:05, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:40.