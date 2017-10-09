Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ярош назвал дату возвращения Донбасса в состав Украины
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Пенсионеры Украины в октябре получат новые увеличенные пенсии
Первая жена Трампа рассказала о поступившем от него предложении
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Жена Караченцова: Мы молимся и ищем деньги на химию
Жена Стаса Михайлова показала дочь на льду в школе
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
«Не подчинились требованиям»: в Госдуме о казни россиян в Сирии
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
10Учителя при власти
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
14:04 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Расписание электричек изменится в Новосибирске в связи с ремонтом путей

Изменения в расписании произойдут с 11 октября.

Расписание пригородных электропоездов в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги изменится 11 — 13 октября и 15 октября 2017 года в связи с проведением ремонта пути. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, 11, 13 и 15 октября электропоезд № 6425 Ояш — Новосибирск будет отправляться со станции Ояш в 05:25 (на 5 минут позже), далее курсирование по расписанию на 1 — 5 минут позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 07:01 (на 1 минуту позже).

12 октября изменится расписание пригородных поездов: — № 6808 Тогучин — Новосибирск, курсирование на 17 минут позже, отправление со станции Тогучин в 12:21, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:56;.

— № 6814 Тогучин — Новосибирск, курсирование на 22 минут позже, отправление со станции Тогучин в 17:05, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:40.

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона ЗСЖД, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8 (383) 229−25−67 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский попрощался с коллегами
Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства Вороненкова
Объявлен лауреат премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
Путин разрешил иностранцам воевать в рядах армии РФ за границей
Россия объявила о покупке саудитами С-400 и автоматов АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Умер актер Жан Рошфор
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры Звезда таких культовых лент, как «Однажды в Америке» и «Соломенные псы», больше не будет сниматься в кино
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь