Расписание электричек изменится в Новосибирске в связи с ремонтом путей
Изменения в расписании произойдут с 11 октября.
Изменения в расписании произойдут с 11 октября.
Расписание пригородных электропоездов в Новосибирском регионе
Так, 11, 13 и 15 октября электропоезд № 6425 Ояш — Новосибирск будет отправляться со станции Ояш в 05:25 (на 5 минут позже), далее курсирование по расписанию на 1 — 5 минут позже, прибытие на станцию
12 октября изменится расписание пригородных поездов: — № 6808 Тогучин — Новосибирск, курсирование на 17 минут позже, отправление со станции Тогучин в 12:21, прибытие на станцию
— № 6814 Тогучин — Новосибирск, курсирование на 22 минут позже, отправление со станции Тогучин в 17:05, прибытие на станцию
Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона ЗСЖД, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00),