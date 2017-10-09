Белорусские туристы в ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» не пострадали

Источник: БЕЛТА

«По “ВИМ-Авиа” в Республиканском союзе туристической индустрии обращений не было. У крупных российских федеральных операторов, которые присутствуют на нашем рынке, серьезных отношений с этой авиакомпанией нет», — сказал Филипп Гулый. «К счастью, на протяжении многих лет всевозможные глобальные российские потрясения (на туристическом рынке. — Прим. БЕЛТА) практически не доходят до нас», — отметил он.

Председатель правления РСТИ констатировал, что нынешним летом на белорусском туристическом рынке были единичные случаи невыполнения турагентствами своих обязательств перед клиентами. «Небольшие предприятия в силу некомпетентности или неумения вести дела, по сути, взяли микрокредиты у своих клиентов, сработали в минус и не смогли выполнить свои обязательства», — пояснил он.