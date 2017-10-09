Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ярош назвал дату возвращения Донбасса в состав Украины
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Пенсионеры Украины в октябре получат новые увеличенные пенсии
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
«Мы не знали, что наш сосед — сумасшедший»Что заставило Стивена Пэддока пойти на самое массовое убийство в истории США
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Будапешт просит Москву о союзе против Киева — СМИ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
«Не подчинились требованиям»: в Госдуме о казни россиян в Сирии
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
10Учителя при власти
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
14:15 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские туристы в ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» не пострадали

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские туристы в ситуации с российской авиакомпанией «ВИМ-Авиа» не пострадали, сообщил сегодня журналистам председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«По “ВИМ-Авиа” в Республиканском союзе туристической индустрии обращений не было. У крупных российских федеральных операторов, которые присутствуют на нашем рынке, серьезных отношений с этой авиакомпанией нет», — сказал Филипп Гулый. «К счастью, на протяжении многих лет всевозможные глобальные российские потрясения (на туристическом рынке. — Прим. БЕЛТА) практически не доходят до нас», — отметил он.

Председатель правления РСТИ констатировал, что нынешним летом на белорусском туристическом рынке были единичные случаи невыполнения турагентствами своих обязательств перед клиентами. «Небольшие предприятия в силу некомпетентности или неумения вести дела, по сути, взяли микрокредиты у своих клиентов, сработали в минус и не смогли выполнить свои обязательства», — пояснил он.

Как сообщалось, авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Минске сегодня начнется подключение отопления в жилом секторе
Самбурская высмеяла Бузову - видео
Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства Вороненкова
Объявлен лауреат премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
Путин разрешил иностранцам воевать в рядах армии РФ за границей
Россия объявила о покупке саудитами С-400 и автоматов АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Умер актер Жан Рошфор
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры Звезда таких культовых лент, как «Однажды в Америке» и «Соломенные псы», больше не будет сниматься в кино
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь