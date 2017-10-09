Екатеринбургский барак смоет «Гольфстримом»

Источник: УралИнформБюро

Администрация Екатеринбурга признала аварийным и определила к сносу дом № 5/1 в переулке Переходном, сообщает «Уралинформбюро».

Ранее, в 2013 году, этот дом был включен решением Екатеринбургской гордумы в муниципальную программу по сносу и реконструкции многоквартирных домов до 2025 года. А в декабре 2015 года мэрия Екатеринбурга утвердила проект планировки и межевания квартала в границах улиц Циолковского — Машинной — Белинского и переулка Переходного. Согласно этому документу, там планировалось построить 14-этажный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом и подземным паркингом.

Кто выступит в качестве застройщика этой площадки, в постановлении не сообщалось. Сегодня по соседству с обреченным на снос бараком расположен ЖК «Гольфстрим». Часть этого ЖК уже построена компанией «Атомстройкомплекс». Однако освоение площадки по Переходному, 5/1 в планы компании не входит, сообщили корреспонденту «Уралинформбюро» в пресс-службе АСК.