Екатеринбургский барак смоет «Гольфстримом»
До 2019 года.
До 2019 года.
Администрация Екатеринбурга признала аварийным и определила к сносу дом № 5/1 в переулке Переходном, сообщает «Уралинформбюро».
Ранее, в 2013 году, этот дом был включен решением Екатеринбургской гордумы в муниципальную программу по сносу и реконструкции многоквартирных домов до 2025 года. А в декабре 2015 года мэрия Екатеринбурга утвердила проект планировки и межевания квартала в границах улиц Циолковского — Машинной — Белинского и переулка Переходного. Согласно этому документу, там планировалось построить 14-этажный жилой дом со
Кто выступит в качестве застройщика этой площадки, в постановлении не сообщалось. Сегодня по соседству с обреченным на снос бараком расположен ЖК «Гольфстрим». Часть этого ЖК уже построена компанией «Атомстройкомплекс». Однако освоение площадки по Переходному, 5/1 в планы компании не входит, сообщили корреспонденту «Уралинформбюро» в
Между тем, на сайте компании «Синара-Девелопмент» 2 октября появилась информация о старте продаж квартир в еще непостроенном 22-этажном доме. Разрешение на его строительство было получено 31 августа 2017 года. Как сообщает