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14:16 (мск), источник: Интерфакс

Министр строительства Челябинской области не исключает уход с рынка «мелких» застройщиков

Челябинск. 9 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Поправки в закон о долевом строительстве, вступившие в силу в текущем году, могут спровоцировать уход с рынка небольших строительных компаний, сообщил в интервью агентству «Интерфакс-Урал» министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

«Дело в том, что застройщикам, привлекающим для жилищного строительства средства граждан, сейчас будут предъявлять очень жесткие дополнительные требования. Считаю, что многие из них не смогут справиться с этими правилами и уйдут с рынка жилищного строительства. И Челябинская область не исключение», — сказал он.

В. Тупикин добавил, что в новом федеральном законе приняты меры, которые не должны допустить обмана дольщиков, они защищают граждан, но одновременно влияют на уровень развития строительства.

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