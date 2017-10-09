Министр строительства Челябинской области не исключает уход с рынка «мелких» застройщиков

«Дело в том, что застройщикам, привлекающим для жилищного строительства средства граждан, сейчас будут предъявлять очень жесткие дополнительные требования. Считаю, что многие из них не смогут справиться с этими правилами и уйдут с рынка жилищного строительства. И Челябинская область не исключение», — сказал он.