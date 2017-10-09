До конца года рядом с «Ростов-Ареной» построят плоскостную автостоянку
Плоскостная стоянка для досмотра грузового транспорта АНО «Арена-2018» появится в районе стадиона «Ростов-Арена».
Плоскостная стоянка для досмотра грузового транспорта АНО «Арена-2018» появится в районе стадиона «Ростов-Арена».
Ее строительство будет завершено уже к концу нынешнего года. Место в районе ул. 2-я Луговая на площади 5,1 га определила городская администрация совместно с региональным отделением Оргкомитета «Россия 2018».
Данная автостоянка, в соответствии с подписанным Соглашением, является одним из обязательств