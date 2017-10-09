В Казани подписано соглашение о строительстве в Татарстане завода по производству лосося

Документ был подписан на открывшейся 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, в работе которой приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов и другие официальные лица. Подписи под соглашением поставили и. о. генерального директора технопарка «Идея» Олег Ибрагимов и представитель норвежской компании Тронд Вегер.

«От имени компании Nores Watertech хотим поблагодарить Федеральное агентство по рыболовству и Набережные Челны за помощь, благодаря которой мы смогли прийти к этому решению. С удовольствием инвестируем в реализацию проекта в этом регионе. Мы обсуждали этот вопрос три-четыре месяца. Будем надеяться, что в скором времени сможем начать строительство завода. Есть много направлений, по которым можем сотрудничать», — сказал представитель Nores Watertech.

По его словам, осенью 2018 года в проекте будут задействованы и другие предприятия Норвегии. «Мы будем сотрудничать с различными научно-исследовательскими институтами Норвегии и Татарстана. Мы много общались здесь с представителями академической среды, ученые очень заинтересованы в этом проекте», — проинформировал норвежский инвестор.