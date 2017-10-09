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18:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани подписано соглашение о строительстве в Татарстане завода по производству лосося

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани, в ГТРК «Корстон», состоялось подписание прединвестиционного соглашения между норвежской компанией Nores Watertech и инновационно-производственным технопарком «Идея» по проекту строительства в Татарстане завода по производству лосося мощностью 3 тыс. т в год.

Документ был подписан на открывшейся 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, в работе которой приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов и другие официальные лица. Подписи под соглашением поставили и. о. генерального директора технопарка «Идея» Олег Ибрагимов и представитель норвежской компании Тронд Вегер.

«От имени компании Nores Watertech хотим поблагодарить Федеральное агентство по рыболовству и Набережные Челны за помощь, благодаря которой мы смогли прийти к этому решению. С удовольствием инвестируем в реализацию проекта в этом регионе. Мы обсуждали этот вопрос три-четыре месяца. Будем надеяться, что в скором времени сможем начать строительство завода. Есть много направлений, по которым можем сотрудничать», — сказал представитель Nores Watertech.

По его словам, осенью 2018 года в проекте будут задействованы и другие предприятия Норвегии. «Мы будем сотрудничать с различными научно-исследовательскими институтами Норвегии и Татарстана. Мы много общались здесь с представителями академической среды, ученые очень заинтересованы в этом проекте», — проинформировал норвежский инвестор.

Замруководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов отметил, что внутренний рыбный рынок в России очень велик. «Нам интересно, чтобы его как можно скорее наполнили качественной рыбой, технологии производства которой в мире уже существуют, — подчеркнул он. — Много лет назад была создана рабочая группа по активизации взаимоотношений в области технологии и аквакультуры. Долгие годы она не давала эффекта, но сегодняшняя сессия, подписание соглашения открывают новое поле для взаимодействия. Хочу поблагодарить Рустама Минниханова и его команду, которые смогли заинтересовать норвежскую компанию в этом проекте, показать возможности республики и сделать важный для всех нас шаг».

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