Башкирия направит порядка 40 млн руб. на ликвидацию последствий вируса ящура

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Башкирии направят минимум 35−40 млн рублей на ликвидацию последствий вируса ящура, вспышка которого произошла на прошлой неделе в Туймазинском районе республики. Об этом сообщил в понедельник глава региона Рустэм Хамитов, отметив, что заболевание зафиксировано в Башкирии впервые за 40 лет.

«Даже сравнительно небольшая ситуация, сложившаяся в Туймазмнском районе, потребует минимум 35−40 млн рублей для ликвидации», — сказал он на оперативном совещании.

«Я дал распоряжение выделить малообеспеченным и многодетным семьям по 5 тыс. рублей с сегодняшнего дня для того, чтобы можно было компенсировать покупку молока, продуктов питания, чего лишились семьи. И надо приступать к полномасштабной выплате денег за ущерб, который нанесен нашим домохозяйствам — 130 рублей за килограмм живого веса», — добавил Хамитов.

Ранее сообщалось, что из-за заболевания животных в Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС, объявлен карантин. Следственное управление СК РФ по республике проводит проверку по факту обнаружения вируса. Очаги заболевания были выявлены на территории крестьянско- фермерского хозяйства «Нур», а также селах Ярмухаметово и Урмекево.