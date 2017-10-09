Башкирия направит порядка 40 млн руб. на ликвидацию последствий вируса ящура
Глава региона Рустэм Хамитов отметил, что заболевание зафиксировано на территории региона впервые за 40 лет.
Глава региона Рустэм Хамитов отметил, что заболевание зафиксировано на территории региона впервые за 40 лет.
УФА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Башкирии направят минимум 35−40 млн рублей на ликвидацию последствий вируса ящура, вспышка которого произошла на прошлой неделе в Туймазинском районе республики. Об этом сообщил в понедельник глава региона Рустэм Хамитов, отметив, что заболевание зафиксировано в Башкирии впервые за 40 лет.
«Даже сравнительно небольшая ситуация, сложившаяся в Туймазмнском районе, потребует минимум 35−40 млн рублей для ликвидации», — сказал он на оперативном совещании.
«Я дал распоряжение выделить малообеспеченным и многодетным семьям по 5 тыс. рублей с сегодняшнего дня для того, чтобы можно было компенсировать покупку молока, продуктов питания, чего лишились семьи. И надо приступать к полномасштабной выплате денег за ущерб, который нанесен нашим домохозяйствам — 130 рублей за килограмм живого веса», — добавил Хамитов.
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Ящур — острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе