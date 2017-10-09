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15:07 (мск), источник: ТАСС

Башкирия направит порядка 40 млн руб. на ликвидацию последствий вируса ящура

Глава региона Рустэм Хамитов отметил, что заболевание зафиксировано на территории региона впервые за 40 лет.

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Башкирии направят минимум 35−40 млн рублей на ликвидацию последствий вируса ящура, вспышка которого произошла на прошлой неделе в Туймазинском районе республики. Об этом сообщил в понедельник глава региона Рустэм Хамитов, отметив, что заболевание зафиксировано в Башкирии впервые за 40 лет.

«Даже сравнительно небольшая ситуация, сложившаяся в Туймазмнском районе, потребует минимум 35−40 млн рублей для ликвидации», — сказал он на оперативном совещании.

«Я дал распоряжение выделить малообеспеченным и многодетным семьям по 5 тыс. рублей с сегодняшнего дня для того, чтобы можно было компенсировать покупку молока, продуктов питания, чего лишились семьи. И надо приступать к полномасштабной выплате денег за ущерб, который нанесен нашим домохозяйствам — 130 рублей за килограмм живого веса», — добавил Хамитов.

Ранее сообщалось, что из-за заболевания животных в Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС, объявлен карантин. Следственное управление СК РФ по республике проводит проверку по факту обнаружения вируса. Очаги заболевания были выявлены на территории крестьянско- фермерского хозяйства «Нур», а также селах Ярмухаметово и Урмекево.

Ящур — острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.

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