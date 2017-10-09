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14:30 (мск), источник: PROUFU.ru

Последствия ящура в Башкирии: сожжено около 100 голов овец и коров

О том, что в Туймазинском районе республики обнаружен опасный вирус, стало известно 5 октября. В двух селах — Урмекеево и Ермухаметово, а также в крестьянском хозяйстве «Нур» села Кандры местные ветеринары заметили у коров странные пятна на вымени. Результаты анализов показали наличие в крови животных опасного вируса ящура.

Тут же в районе был объявлен режим ЧС, установлен карантин, очаги заражения оцеплены, сельчане ежедневно стали проходить медосмотр, а Следком Башкирии начал доследственную проверку. Серьезно забеспокоились и в Татарстане: Туймазинский район соседствует с республикой, поэтому на границе с Башкирией организовали специальные посты и досматривают абсолютно все машины.

Накануне в интернете появились видеоролики, на которых запечатлен процесс сжигания скотины. На кадрах видно, как самосвалы выгружают порядка двух десятков туш в яму, а затем сжигают. Причем на фоне полыхающего огня слышно мычание, по всей видимости, всех животных свозили в одно место, убивали и сжигали.

Кроме крупного рогатого скота заразились и овцы. Пользователи выкладывают в соцсети фотографии, на которых рядами лежат мертвые туши — больше 30 голов.

На горячей линии Управлении ветеринарии Башкортостана говорят, что на сегодняшний день уничтожено около 100 голов. Всего же ликвидируют порядка 500 животных — это и скотина крестьянского хозяйства «Нур», и с личных подворий жителей.

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— Сегодня выделяется три очага распространения инфекции: Кандры, Ермухаметово и Урмекеево. В них проводится отчуждение и ликвидация заболевших животных. Чтобы не распространять инфекцию, скот убивают бескровным методом, то есть делают укол, а затем сжигают — животных свозят в одно место, — говорят в управлении. — В радиусе 20 километров от очагов находится угрожающая зона — там бесплатно прививают животных и советуют местным жителям держать скот в сараях без выгула.

Ни для кого не секрет, что скотина для сельчан, это больше, чем просто животные в хозяйстве, это средство существования, когда нет работы. Республиканские власти, чтобы успокоить людей, у которых отобрали коров и овец, и больных, и здоровых, пообещали выплатить компенсацию из регионального бюджета. Выплата составит 130 рублей за 1 килограмм живого веса. Количество уничтоженного скота фиксирует специальная комиссия. Правда, хватит ли этих денег, чтобы купить скотину, и вообще, когда люди увидят обещанную компенсацию, неизвестно. Тем временем сегодня на совещании глава республики сообщил, что размер ущерба от вируса ящура составляет около 40 миллионов рублей. «Даже эта сравнительно небольшая ситуация, сложившаяся в Туймазинского районе, минимум потребует 35−40 млн рублей для ликвидации: надо возмещать ущерб населению, надо проводить работы. Чье-то разгильдяйство, чья-то лень, неумение правильно работать приводят к таким потерям», — цитирует Рустэма Хамитова Interfax.

Несмотря на то, что село Кандры было объявлено третьим очагом локации ящура, жители рассказывают, что у них все спокойно.

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— Въезд и выезд у нас свободный, перемещение тоже. Животных у нас почти нет в селе, поэтому к нам вирус не попал, — уверяет местная жительница Расима.

Кстати, жители Урмекеево и Ермухаметово, куда не пускают посторонних или наотрез отказываются рассказывать о том, что сейчас происходит в селах, ссылаясь на то, что им запретили, или готовы рассказать о ситуации, но за вознаграждение.

— Дела у нас плачевно. У меня есть и фото, и видео, как моих коров сжигали. Знаю, где, когда, сколько и как. Но бесплатно не скажу, — сообщает житель села Ермухаметово по имени Раушан.

Сельчанин предложил купить «100% верную информацию» за 2500 рублей. Его сосед — Ильшат свои сведения оценил чуть дешевле, в 1000 рублей.

Набрали воды в рот и чиновники — от сельских до республиканских. Главам сельсоветов вдруг стало некогда, у них «факелы в руках», глава Туймазинского района Айдар Суфиянов, несмотря на чрезвычайную ситуацию, оказался в отпуске, а в правительстве и управлении ветеринарии говорят — вся актуальная информация на официальных сайтах ведомств, тогда как там ничего нового нет. Поэтому до сих пор неизвестно, откуда в районе взялся вирус ящура. Есть информация, что туймазинский фермер купил зараженных ящуром овец в Казахстане, привез их домой, не оповестив ветеринаров. Паслись они в общем стаде, где и начали разносить заразу.

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