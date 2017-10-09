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15:05 (мск), источник: ТАСС

В Башкирии уничтожат почти тысячу животных из-за вируса ящура

Сейчас ведется вакцинация в зоне 40 км от источника инфекции.

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Башкирии распорядились уничтожить почти 1 тыс. животных в связи с обнаруженным вирусом ящура, вспышка которого произошла на прошлой неделе в Туймазинском районе республики. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер правительства региона Ирек Мухаметдинов.

«Подлежит уничтожению 928 голов скота, в том числе 486 крупного рогатого скота», — сказал он на оперативном совещании.

«Одновременно проводятся мониторинго-клинические исследования животных, отобрано 3422 пробы, они отправлены во Владимир на исследования. Мы надеемся, что завтра к вечеру результаты получим в части возможности появления новых очагов», — добавил вице-премьер.

По его словам, сейчас ведется вакцинация в зоне порядка 40 км от источника инфекции: в Белебеевском, Буздякском, Шаранском и Туймазинском районах. Администрацией Туймазинского района начаты выплаты материальной помощи гражданам в размере 5 тыс. рублей на подворье, у которых изъяты и уничтожены животные. На сегодняшний день выплаты получили 16 семей, уточнил Мухаметдинов.

О вспышке ящура

Ранее сообщалось, что из-за заболевания животных в Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС, объявлен карантин. Следственное управление СК РФ по республике проводит проверку по факту обнаружения вируса. Очаги заболевания были выявлены на территории крестьянско- фермерского хозяйства «Нур», а также селах Ярмухаметово и Урмекево. 6 октября сообщалось о локализации вируса в районе.

Власти Башкирии направят минимум 35−40 млн рублей на ликвидацию последствий вируса, сообщил в понедельник глава региона Рустэм Хамитов, заметив, что заболевание зафиксировано в регионе впервые за 40 лет.

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