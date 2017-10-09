В Башкирии уничтожат почти тысячу животных из-за вируса ящура
Сейчас ведется вакцинация в зоне 40 км от источника инфекции.
Сейчас ведется вакцинация в зоне 40 км от источника инфекции.
УФА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Башкирии распорядились уничтожить почти 1 тыс. животных в связи с обнаруженным вирусом ящура, вспышка которого произошла на прошлой неделе в Туймазинском районе республики. Об этом сообщил в понедельник
«Подлежит уничтожению 928 голов скота, в том числе 486 крупного рогатого скота», — сказал он на оперативном совещании.
«Одновременно проводятся
По его словам, сейчас ведется вакцинация в зоне порядка 40 км от источника инфекции: в Белебеевском, Буздякском, Шаранском и Туймазинском районах. Администрацией Туймазинского района начаты выплаты материальной помощи гражданам в размере 5 тыс. рублей на подворье, у которых изъяты и уничтожены животные. На сегодняшний день выплаты получили 16 семей, уточнил Мухаметдинов.
О вспышке ящура
Ранее сообщалось, что
Власти Башкирии направят минимум 35−40 млн рублей на ликвидацию последствий вируса, сообщил в понедельник глава региона Рустэм Хамитов, заметив, что заболевание зафиксировано в регионе впервые за 40 лет.