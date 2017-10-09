В Ростовской области отремонтируют более 30 многоквартирных домов

Программа была запущена в 2017 году. «На сегодняшний день в программе участвуют 22 многоквартирных дома, жильцы которых являются владельцами специальных счетов и накапливают средства, — рассказал заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков. — На 2018 год уже подано 35 заявок, и мы полагаем, что их количество будет стремительно расти».