В Ростовской области отремонтируют более 30 многоквартирных домов
В Ростовской области в 2018 году капитально отремонтируют в кредит более 30 домов. Об этом сообщает министерство
В Ростовской области в 2018 году капитально отремонтируют в кредит более 30 домов. Об этом сообщает министерство
Программа была запущена в 2017 году. «На сегодняшний день в программе участвуют 22 многоквартирных дома, жильцы которых являются владельцами специальных счетов и накапливают средства, — рассказал заместителя министра
Для участия в программе жильцам многоквартирного дома необходимо принять соответствующее решение на общем собрании, подать заявку, выбрать банк, в котором они планируют получать кредит. В программу попадают дома возрастом от пяти до 60 лет, оснащенные общедомовыми приборами учета. Кредит выдается сроком на пять лет и оплачивается из ежемесячных платежей.