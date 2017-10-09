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18:05 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области отремонтируют более 30 многоквартирных домов

В Ростовской области в 2018 году капитально отремонтируют в кредит более 30 домов. Об этом сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.

Программа была запущена в 2017 году. «На сегодняшний день в программе участвуют 22 многоквартирных дома, жильцы которых являются владельцами специальных счетов и накапливают средства, — рассказал заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков. — На 2018 год уже подано 35 заявок, и мы полагаем, что их количество будет стремительно расти».

Для участия в программе жильцам многоквартирного дома необходимо принять соответствующее решение на общем собрании, подать заявку, выбрать банк, в котором они планируют получать кредит. В программу попадают дома возрастом от пяти до 60 лет, оснащенные общедомовыми приборами учета. Кредит выдается сроком на пять лет и оплачивается из ежемесячных платежей.

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