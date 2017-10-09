В Омске ввели карантин по анемии лошадей
Очаг инфекции обнаружен в личном подсобном хозяйстве.
Очаг инфекции обнаружен в личном подсобном хозяйстве.
Сегодня, 9 октября, главное управление ветеринарии Омской области установило в Кировском округе карантин по инфекционной анемии лошадей. Очаг обнаружен на территории частного подворья на улице 5-й Кировской.
Приказом ведомства, на территории Кировского округа до 1 декабря установлен карантин. В частности, запрещается ввозить и вывозить животных с подкарантинной территории. Больные лошади должны быть убиты.