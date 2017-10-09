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15:30 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске ввели карантин по анемии лошадей

Очаг инфекции обнаружен в личном подсобном хозяйстве.

Сегодня, 9 октября, главное управление ветеринарии Омской области установило в Кировском округе карантин по инфекционной анемии лошадей. Очаг обнаружен на территории частного подворья на улице 5-й Кировской.

Приказом ведомства, на территории Кировского округа до 1 декабря установлен карантин. В частности, запрещается ввозить и вывозить животных с подкарантинной территории. Больные лошади должны быть убиты.

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