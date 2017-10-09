Медведев поручил Минкавказу курировать эксперимент с курортным сбором

Как сообщается на официальном портале правовой информации, соответствующие полномочия переданы министерству по делам Северного Кавказа.
Напомним, что с мая 2018 года отдыхающие в четырех субъектах страны должны будут вносить определенную сумму за каждый день пребывания на курорте. Сумма эта составляет от 50 до 100 рублей с человека в день. Платить сбор будут все туристы старше 18 лет, пребывающие на отдыхе более 24 часов, но только те, кто останавливается в номерном фонде, так как по закону взимать курортный сбор могут только юридические лица или индивидуальные предприниматели.
Все собранные средства планируется направить на развитие объектов региональной туристической инфраструктуры, к которым относятся объекты лечебно-оздоровительного, спортивного, социально-культурного и рекреационного назначения, включая леса, парки, пляжи и набережные. Эксперимент продлится до конца 2022 года.