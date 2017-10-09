Медведев поручил Минкавказу курировать эксперимент с курортным сбором

Напомним, что с мая 2018 года отдыхающие в четырех субъектах страны должны будут вносить определенную сумму за каждый день пребывания на курорте. Сумма эта составляет от 50 до 100 рублей с человека в день. Платить сбор будут все туристы старше 18 лет, пребывающие на отдыхе более 24 часов, но только те, кто останавливается в номерном фонде, так как по закону взимать курортный сбор могут только юридические лица или индивидуальные предприниматели.