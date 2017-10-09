В Омске подешевели картошка, гречка и мясо

Омскстат сообщил о снижении среднего уровня цен на потребительском рынке региона в сентябре. Как пояснили в ведомстве, цены снизились на 0,6%.

В основном снижение коснулось овощей и фруктов. Так, морковь подешевела на 35,3%, лук на 31,4%, цены на картофель снизились на 29,6%, на капусту — на 16,4%, на свеклу — на 14,5%.

Также в регионе на 12−16,2% упали цены на фрукты: груши, яблоки, виноград. Как сообщает Омскстат, в регионе зарегистрировано снижение стоимости сахара (на 16,8%), гречки (на 10,3%), плавленых сыров (на 3,2%), овощных консервов (на 3,0%).

Кроме того, подешевели куриные окорочка, фруктовые соки, сливочное масло, мясо животных, сельди, творог. Вместе с тем на 0,9−3% выросла стоимость на колбасы, куриные яйца, молоко, мясные и рыбные консервы, сыры, маргарин. Как подытожили в ведомстве, в среднем, цены на продукты в сентябре снизились на 1,2%.

Что касается рынка непродовольственных товаров, сохраняются невысокие темпы инфляции — 100,3%. Сильнее всего подорожали обрезные доски (на 8,8%), уголь (на 7,7%), дрова (на 5,1%). Однако подешевели на чулочно-носочные изделия, стиральные машины, медикаменты, канцелярские товары, компьютеры (на 0,6%-1,6%).