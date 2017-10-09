Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снятый ко дню рождения Путина клип с «Меркель» поразил сеть
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полицейские сутки издевались с украинки
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Будапешт просит Москву о союзе против Киева — СМИ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
13Самое продаваемое оружие в США
15:28 (мск), источник: Om1.ru

В Омске подешевели картошка, гречка и мясо

Однако цены повысились на колбасу, молоко, сыр.

Омскстат сообщил о снижении среднего уровня цен на потребительском рынке региона в сентябре. Как пояснили в ведомстве, цены снизились на 0,6%.

В основном снижение коснулось овощей и фруктов. Так, морковь подешевела на 35,3%, лук на 31,4%, цены на картофель снизились на 29,6%, на капусту — на 16,4%, на свеклу — на 14,5%.
Также в регионе на 12−16,2% упали цены на фрукты: груши, яблоки, виноград. Как сообщает Омскстат, в регионе зарегистрировано снижение стоимости сахара (на 16,8%), гречки (на 10,3%), плавленых сыров (на 3,2%), овощных консервов (на 3,0%).

Кроме того, подешевели куриные окорочка, фруктовые соки, сливочное масло, мясо животных, сельди, творог. Вместе с тем на 0,9−3% выросла стоимость на колбасы, куриные яйца, молоко, мясные и рыбные консервы, сыры, маргарин. Как подытожили в ведомстве, в среднем, цены на продукты в сентябре снизились на 1,2%.

Что касается рынка непродовольственных товаров, сохраняются невысокие темпы инфляции — 100,3%. Сильнее всего подорожали обрезные доски (на 8,8%), уголь (на 7,7%), дрова (на 5,1%). Однако подешевели на чулочно-носочные изделия, стиральные машины, медикаменты, канцелярские товары, компьютеры (на 0,6%-1,6%).

Как отметили в Омскстате, услуги в среднем подорожали на 0,7%. Традиционно в этом сезоне снизились цены на услуги пассажирского транспорта и в сфере туризма. Авиабилеты подешевели на 21%, билеты на поезд на 16,7%. Вместе с тем, зафиксирован рост цен на медицинские услуги, услуги образования, банков, дошкольного воспитания, физической культуры и спорта, различных организаций культуры (на 0,4−11,3%), причем сильнее всего подорожали билеты в театр (на 23,8%).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Чем запомнится омичам Виктор Назаров?
Временным губернатором Омской области назначен справедливоросс Александр Бурков
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
Объявлен лауреат премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
Путин отправил в отставку губернатора Омской области
Россия объявила о покупке саудитами С-400 и автоматов АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
В России возобновляется торговля «боярышником»
Умер актер Жан Рошфор
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь