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16:00 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров поставил задачи по дальнейшему благоустройству поймы Царицы

Главной темой оперативного совещания в администрации области стали итоги первых дней работы мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история». Вёл совещание губернатор Андрей Бочаров.

Источник: РИАЦ

По справочным данным, интерактивный музей, открытый 5 октября, за три дня посетили 22 тысячи человек.

«Новый современный исторический парк-музей вызывает огромный интерес со стороны жителей и гостей области. Количество посетителей в разы превысило прогнозы», — отметил Андрей Бочаров, подчеркнув, что поступает огромное количество положительных откликов, а также конструктивных предложений по дальнейшему развитию территории.

Глава региона отметил необходимость создания рабочей группы по сбору, анализу и формированию проектов развития парковой зоны от Волги до Астраханского моста. Кроме того, предстоит предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасности людей и сохранения парка.

Андрей Бочаров особо подчеркнул, что важно уделить внимание освещению, созданию санитарных зон, пунктов питания, исходя из количества посетителей, а также предусмотреть площадки под зимние виды отдыха и досуга. Напомним, об этом шла речь на выездном рабочем совещании, которое губернатор провел в минувшую субботу. Также парк должен быть рассчитан на людей всех возрастов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона отметил, что в работу необходимо вовлечь учебные заведения, заинтересованных людей.

«До конца 2017 года необходимо обобщить все предложения, опыт других регионов, особенно Москвы, по востребованности направлений досуга и отдыха, скорректировать планы, определиться с концепцией развития поймы от реки Волги до Астраханского моста и приступить к проектированию. До конца 2018 года необходимо завершить основные объемы работ на этом участке», — поставил задачи губернатор.

В настоящее время повышается транспортная доступность этой территории — до конца года будет сдана рокадная дорога, продолжается благоустройство набережной — в результате в городе появится новая востребованная жителями и гостями современная зона отдыха.

«Это будет по-настоящему народный парк. Необходимо, чтобы эта территория соответствовала тем высоким требованиям, которые предъявляют жители», — сделал акцент губернатор.

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