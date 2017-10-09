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15:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии ко Дню Республики построили мост через реку Шаран

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Шаранском районе республики состоялось торжественное открытие обновленного моста через реку Шаран. Старый мост находился в аварийном состоянии. Других мостов в северный микрорайон села Шаран, административный центр района, не было, все ездили по окружной дороге и ждали с нетерпением открытия движение в эту сторону. Ремонт начался в этом году компанией ООО «Дормост», и сегодня мост торжественно открыли.

Такой подарок ко Дню Республики оценили все участники дорожного движения — мост заасфальтирован ровно, без каких-либо дефектов, отдельно выделена дорога для пешеходов, имеется освещение.

В торжестве приняли участие глава администрации Шаранского района Ильгиз Самигуллин, заместитель ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» Азат Хафизов, директор ООО «Дормост» Ростом Аракелян.

Глава района поблагодарил директора и мастера участка «Дормост» за качественно выполненную работу и досрочную сдачу моста в эксплуатацию, вручил им Благодарственные письма.

После торжественного открытия по мосту проехала колонна автомашин АО «Башкиравтодор». Объездная же дорога сохранится и на последующие годы, сообщили в администрации муниципалитета.

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