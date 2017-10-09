В Башкирии ко Дню Республики построили мост через реку Шаран

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Шаранском районе республики состоялось торжественное открытие обновленного моста через реку Шаран. Старый мост находился в аварийном состоянии. Других мостов в северный микрорайон села Шаран, административный центр района, не было, все ездили по окружной дороге и ждали с нетерпением открытия движение в эту сторону. Ремонт начался в этом году компанией ООО «Дормост», и сегодня мост торжественно открыли.