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15:34 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 130 тысяч жителей Нижегородской области улучшат условия проживания в 2017 году благодаря реализации программы капремонта

Как сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на и.о. руководителя фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области Владимира Челомина, каждую неделю принимаются около 100 видов ремонтных работ, выполненных подрядными организациями.

Источник: РИА "Новости"

Предположительно, к декабрю 2017 года основной объем работ по программе текущего года должен быть принят.

«Все подрядчики должны понимать: не выполнил обязательства — расторгаем договор, выставляем штрафные санкции за все время просрочки», — заявил Владимир Челомин.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области утвердило минимальный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов на 2018 год.

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