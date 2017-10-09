Более 130 тысяч жителей Нижегородской области улучшат условия проживания в 2017 году благодаря реализации программы капремонта
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Предположительно, к декабрю 2017 года основной объем работ по программе текущего года должен быть принят.
«Все подрядчики должны понимать: не выполнил обязательства — расторгаем договор, выставляем штрафные санкции за все время просрочки», — заявил Владимир Челомин.
Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области утвердило минимальный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов на 2018 год.