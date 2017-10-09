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16:12 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская область завоевала Гран-при всероссийской выставки «Золотая осень — 2017»

Волгоградская область завоевала Гран-при всероссийской аграрной выставки «Золотая осень — 2017».

Кроме того, сельхозпроизводители региона удостоены высших наград выставки в самых разных номинациях. Итоги реализации важнейших проектов в сельском хозяйстве, научные разработки отмечены 89 медалями: представители Волгоградской области завоевали 41 золотую, 28 серебряных и 20 бронзовых наград — это лучший результат региона за все годы.

Так, за производство высококачественной пищевой продукции, а также за создание новых сортов и гибридов сельхозкультур отмечены 22 предприятия региона. Среди организаций, удостоенных медалей высшей пробы, — «Агрофирма Восток», «Солнечная страна», «ПАС», «Фруктовый центр — ФАВОРИТ», Волгоградский горчичный завод «РОДОС», «Арчеда-Продукт», «Овощевод», НП «Конфил», МСФ «Аксай», «Мегамикс».

В конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» регион взял пять золотых медалей: наградами отмечены четыре племзавода, а также комитет сельского хозяйства Волгоградской области.

Напомним, единственный в России селекционно-генетический центр «Волгоград-Эдильбай» представил эдильбаевскую породу овец; СПК племзавод «Ромашковский» и СПК племзавод «Палласовский» — овцу волгоградской породы; СПК «Красный Октябрь» — крупный рогатый скот казахской белоголовой породы. Стоит отметить, что благодаря системной работе по развитию племенного животноводства за три года поголовье овец в регионе выросло на 10% в сравнении с 2013 годом и составило один миллион тридцать тысяч голов.

14 наград и 10 благодарственных писем — результат участия Волгоградской области в конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий».

Напомним, в 2014 году Андрей Бочаров поставил задачу навести порядок в каждом населенном пункте, независимо от его размера и удаленности. За три года в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий», не считая других проектов, построено около 37 тысяч квадратных метров жилья, свои жилищные условия улучшили почти 500 семей; введено в эксплуатацию около 125 километров газопроводов, 50 километров сетей водоснабжения; возведено четыре ФАПа, построено и реконструировано 30 километров дорог, местными ТОСами реализовано около полусотни проектов благоустройства.

В категории «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» представители Волгоградской области удостоены 11 наград. Стоит отметить, что фермерские хозяйства региона эффективно используют средства государственной поддержки: за три года они стали получателями более 270 грантов. Это также способствует возвращению лидерских позиций региону в сфере АПК.

Напомним, развитие сельского хозяйства — приоритет долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором.

Большой урожай наград собрали представители науки: в копилке Волгоградского государственного аграрного университета — 15 медалей, Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук и Нижне-Волжский НИИ сельского хозяйства — филиал ФГБНУ — ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН завоевали восемь медалей, по шесть медалей у Всероссийского НИИ орошаемого земледелия и Поволжского научно-исследовательского института производства и переработки мясомолочной продукции.

Золота и серебра также удостоен комитет ветеринарии в номинациях «За организацию и планирование противоэпизоотических мероприятий и ликвидации особо опасных болезней с использованием информационно-аналитических систем на территории Волгоградской области» и «За профилактические мероприятия и лечение заразного узелкового дерматита КРС на территории Волгоградской области».

Отметим, что представители волгоградской делегации приняли активное участие в деловой программе выставки. В частности, первый заместитель губернатора Александр Беляев принял участие в общем собрании членов Российского зернового союза, где обсуждались перспективы развития зернового рынка. Для Волгоградского региона эти вопросы имеют важное значение: системная работа в отрасли растениеводства позволила, начиная с 2014 года, получать стабильные урожаи зерна в объеме около четырёх миллионов тонн. В этом году регион показал лучший результат за последние 39 лет — на сегодня уже собрано 5,5 миллиона тонн, уборка кукурузы продолжается.

В рамках выставки было подписано соглашение с Головным центром по воспроизводству сельскохозяйственных животных. Это позволит организовать работу по осеменению поголовья в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах за счет создания специальных пунктов в каждом районе области.

Напомним, что «Золотая осень-2017» проходила в Москве с 4 по 7 октября. Центральной темой волгоградской экспозиции была мелиорация — регион успешно реализует проекты создания орошаемых участков, которые также широко представлены на стенде департамента мелиорации Минсельхоза России. В первый день работы выставки стенд Волгоградской области посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Губернатор Андрей Бочаров доложил премьер-министру о результатах реализации проектов в сельскохозяйственной отрасли на территории Волгоградской области, а также о планах по дальнейшему развитию АПК, основанных на увеличении орошаемых площадей и объемах переработки сельхозпродукции.

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