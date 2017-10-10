Французского вина становится все меньше

Непогода сильно ударила по винодельческому региону Бордо, особенно по департаментам Шаранта, Эльзас и Юра. Производство в Эльзасе упало на 30%, а Юра пострадал больше всего — здесь производство вина сократится по итогам года на 61%. В целом французское виноделие переживает нелегкие времена: нынешний год станет пятым подряд, когда объемы производства вина в стране падают. Как результат, уже по итогам текущего года Франция может впервые в истории опуститься на третью строчку в рейтинге крупнейших стран-виноделов. Согласно прогнозам, она пропустит вперед не только Италию, но и Испанию. Непогода охватила в текущем году всю Европу. Но сбор урожая в Италии сократится, как ожидается, на 10−15%, а в Испании — на 12%. Министерство сельского хозяйства Франции, в свою очередь, ждет худшего за всю историю урожая. При этом на пятки трем крупнейшим европейским винодельческим странам уже наступает Китай, который за последние несколько лет втрое увеличил площади виноградников и сегодня занимает второе место в мире по этому показателю, уступая только Испании.