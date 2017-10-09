В Волгограде стартовал очередной этап благоустройства дворовых территорий

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Как сообщает пресс-служба администрации города, восемь световых опор появились во дворе дома № 2 на ул. Аллея Героев вдоль внутриквартального проезда, еще два фонаря будут установлены рядом с детской площадкой.

— В ближайшее время наружное освещение появится и на остальных дворовых территориях. Промежуточные итоги реализации программы были озвучены в ходе заседания общественной комиссии, которое накануне состоялось в администрации Волгограда, — отметили в мэрии.

Напомним, работы по благоустройству дворов стартовали в середине лета. В настоящее время в 18 дворах восстановление внутриквартальных проездов и тротуаров полностью завершено, на 23 дворовых территориях находится в финальной стадии. Одновременно на объектах проводится установка малых архитектурных форм — детских игровых комплексов, лавочек, урн и ограждений. Детские площадки установлены на 24 дворовых территориях, в 15 дворах в полном объеме установили лавочки, урны и ограждения. Все работы должны быть выполнены в срок до 1 декабря 2017 года.

Благодаря экономии, полученной в ходе конкурсных процедур, перечень дворов, где пройдут работы по комплексному благоустройству в текущем году, пополнился еще двумя адресами — ул. 7-й Гвардейской, 7 и ул. Мира, 24. Здесь также будет проведено комплексное благоустройство — отремонтировано дорожное полотно, установлены малые архитектурные формы и уличные светильники.

Всего в этом году комплексно обновляются 43 дворовые территории и две общественные зоны. Перечень территорий определили сами волгоградцы, они же предложили дизайн-проекты по их обновлению, которые впоследствии легли в основу проектной документации. Масштабное благоустройство стало возможным благодаря поддержке федерального центра. В рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды», созданного по инициативе Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», ряду регионов страны были выделены дополнительные средства на обновление дворов и общественных зон. Волгоград на эти цели получил порядка 440 миллионов рублей, помимо этого были добавлены 10 миллионов из бюджета города. Федеральная программа стала развитием волгоградского проекта «Наш двор — над дом», в рамках которого в прошлом году в 58 волгоградских дворах отремонтировано асфальтовое покрытие, в 67 — установлены детские игровые площадки.