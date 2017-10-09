В Волгограде стартовал очередной этап благоустройства дворовых территорий
Во дворах Центрального района Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» началась реконструкция линий наружного освещения.
Во дворах Центрального района Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» началась реконструкция линий наружного освещения.
Как сообщает
— В ближайшее время наружное освещение появится и на остальных дворовых территориях. Промежуточные итоги реализации программы были озвучены в ходе заседания общественной комиссии, которое накануне состоялось в администрации Волгограда, — отметили в мэрии.
Напомним, работы по благоустройству дворов стартовали в середине лета. В настоящее время в 18 дворах восстановление внутриквартальных проездов и тротуаров полностью завершено, на 23 дворовых территориях находится в финальной стадии. Одновременно на объектах проводится установка малых архитектурных форм — детских игровых комплексов, лавочек, урн и ограждений. Детские площадки установлены на 24 дворовых территориях, в 15 дворах в полном объеме установили лавочки, урны и ограждения. Все работы должны быть выполнены в срок до 1 декабря 2017 года.
Благодаря экономии, полученной в ходе конкурсных процедур, перечень дворов, где пройдут работы по комплексному благоустройству в текущем году, пополнился еще двумя адресами — ул. 7-й Гвардейской, 7 и ул. Мира, 24. Здесь также будет проведено комплексное благоустройство — отремонтировано дорожное полотно, установлены малые архитектурные формы и уличные светильники.
Всего в этом году комплексно обновляются 43 дворовые территории и две общественные зоны. Перечень территорий определили сами волгоградцы, они же предложили
В соответствии с муниципальной программой часть работ по благоустройству дворов берут на себя управляющие компании. УК и ТСЖ отремонтировали 104 входные группы, установили 174 светильника над подъездами и 58 новых домовых указателей. Отдельным направлением работы управляющих организаций стал ремонт подъездов — в настоящее время обновлено свыше 50 подъездов в 10 многоквартирных домах.