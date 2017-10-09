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17:33 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове открыли новый завод по производству асфальтобетона

В Ростове открылся новый завод по производству асфальтобетона, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Уточняется, что завод способен производить в час 240 тонн асфальтобетонной смеси, причем все ее виды. Кроме того, он имеет контейнерный тип, в случае необходимости демонтируется за 14 дней и переносится на другой объект, его легко и недорого транспортировать.

«Этот завод современный и экологически чистый. За счет усовершенствованных фильтров выбросы в атмосферу значительно ниже нормы. Кроме этого, он работает в энергосберегающем режиме», — подчеркнул и.о. генерального директора ОАО «ДРСУ» Александр Ражин.

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