В Ростове открыли новый завод по производству асфальтобетона

Уточняется, что завод способен производить в час 240 тонн асфальтобетонной смеси, причем все ее виды. Кроме того, он имеет контейнерный тип, в случае необходимости демонтируется за 14 дней и переносится на другой объект, его легко и недорого транспортировать.