В Ростове открыли новый завод по производству асфальтобетона
В Ростове открылся новый завод по производству асфальтобетона, сообщает
В Ростове открылся новый завод по производству асфальтобетона, сообщает
Уточняется, что завод способен производить в час 240 тонн асфальтобетонной смеси, причем все ее виды. Кроме того, он имеет контейнерный тип, в случае необходимости демонтируется за 14 дней и переносится на другой объект, его легко и недорого транспортировать.
«Этот завод современный и экологически чистый. За счет усовершенствованных фильтров выбросы в атмосферу значительно ниже нормы. Кроме этого, он работает в энергосберегающем режиме», — подчеркнул и.о. генерального директора ОАО «ДРСУ» Александр Ражин.