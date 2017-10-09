В Минэнерго обещают улучшить ситуацию с бензином в течение недели

Источник: Informburo.kz

Вице-министр энергетики Асет Магауов рассказал, какие меры принимает ведомство, чтобы решить ситуацию с дефицитом бензина в Казахстане. В ходе пресс-конференции в СЦК он отметил, что ситуацию министерство предвидело заранее в связи с ремонтом ряда НПЗ. Однако отложить ремонт, чтобы избежать критической ситуации с бензином, никак не могли.

«Действительно, ситуация с дефицитом АИ-92 на рынке возникла в сентябре. Мы заранее, в принципе, эту ситуацию предвидели, потому что у нас Атырауский завод был на ремонте. Мы прогнозировали снижение. Кроме того, 20 сентября, через четыре дня после капремонта Атырауского, был начат ремонт Павлодарского нефтехимического завода. Откладывать данные ремонтные работы на следующий год не было никаких оснований в связи с тем, что в рамках данных капремонтов завершается работа по модернизации этих заводов. В частности по Атыраускому заводу этап второй, где будет запущена установка каталитического крекинга. Успешно капремонт прошёл 16 сентября. Завод уже вышел на предыдущую мощность, и мы ожидаем, что с запуском самой установки катрекинга объём вырастет до 75 тысяч тонн. В данный момент мы имеем порядка 50 тысяч тонн в месяц на Атырауском заводе», — прокомментировал Асет Магауов.

По его словам, чтобы увеличить производство бензина АИ- 92, был предпринят ряд мер непосредственно на НПЗ.

Однако часть факторов всё же сложилась в пользу того, что был ограничен импорт бензина из Российской Федерации. Случилось это из-за того, что Казахстан находится в едином рынке с Россией, где в июле-сентябре произошёл рост цены на бензин АИ- 92 с 505 долларов до 560 долларов за тонну. Параллельно в Казахстане происходила корректировка курса национальной валюты с 314 до 340 тенге.

«Каждый из этих факторов (повлиял — Авт.): рост цен на 8,5% на границе Казахстана, рост курса доллара тоже примерно на 8%. То есть суммарно эффекты от этих двух факторов дали рост на уровне 16,5%. Вместе с тем розничные цены на бензин в этот период практически не повышались — были 141 тенге. С небольшими корректировками дошли мы до 145. То есть аналогичного роста розничной цены не было. Соответственно, произошло снижение импортных поставок из РФ. Если в апреле-мае мы импортировали по 85−90 тысяч тонн ежемесячно, то в летние месяцы импорт снизился до 30−40 тысяч тонн», — добавил Асет Магауов.

Он отметил, что в начале сентября Министерство энергетики РК направило письма в Министерство энергетики РФ, крупным компаниям «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» с просьбой оказать содействие в дополнительных поставках в Казахстан. Кроме того, в ведомстве было проведено совещание с крупными импортёрами — «Sinooil», «КазМунайГаз», «Гелиос» с рекомендациями отработать вопрос поставок со своими контрагентами в РФ.

«Импорт, по нашим оценкам, в сентябре увеличился до порядка 90 тысяч тонн, то есть практически в два раза. Доля импорта, если она составляла 15%, то в сентября она уже стала достигать 30%», — сказал Асет Магауов.

Вместе с тем, как он отметил, не все компании активно занимались импортом из-за жёсткого законодательства в плане урегулирования розничных цен.

«То есть любые одновременные поднятия на рынке могут интерпретироваться как ценовой сговор. В связи с этим часть компаний импортные поставки не произвели. Соответственно, остатки у нас за сентябрь. Несмотря на этот импорт (90 тысяч тонн), по сравнению с тем что было на начало месяца, продолжилось снижение», — объяснил вице-министр.

В связи с этим на прошлой неделе на совещании в Минэнерго дополнительно рекомендовали компаниями усилить импорт. Планируется, что импорт ГСМ в Казахстан составит 100 тысяч тонн как минимум.

«Примерно 20 тысяч тонн должен завезти “Газпром нефть”, “КазМунайГаз” сейчас подписал контракт на десять тысяч. Дополнительный контракт на 20 тысяч уже на стадии подписания. Сегодня-завтра его, наверное, подпишут. Кроме того, “Гелиос”, “Sinooil” сейчас обсуждают поставки по 20 тысяч тонн с заводов финской группы. Мы постоянно с коллегами с Минэнерго РФ поддерживаем связь. Сегодня я разговаривал с вице-президентом “Роснефти” по вопросу ускорения поставок. С их стороны мы видим поддержку. Планируем, что импорт в Казахстан минимально составит порядка 100 тысяч тонн», — уверен Асет Магауов.

Совместно с «КазМунайГазом» была создана специальная группа, которая на ежедневной основе отслеживает статистику импорта, которая идёт с РФ, отслеживает ситуацию в регионах. Асет Магауов заверил, что уже в «ручном порядке» в регионах, где идёт более жёсткий дефицит, координируются поставки со стороны казахстанских НПЗ.

«В целом мы считаем, что ситуация достаточно стабильная и контролируемая. (…) С точки зрения баланса потребления и производства, а также наших закантрактованных объёмов, мы ожидаем уже в ближайшую неделю, что ситуация гораздо улучшится», — пообещал Асет Магауов.

Прокомментировал он и клип, который стал популярен в Сети, о нехватке бензина. Однако отметил, что не на всех заправках, попавших в кадр, бензин отсутствовал.

«По клипу можно сказать, народ, конечно, у нас очень инициативный, творческий. Я думаю, они действительно эту ситуацию обыграли. Но реально мы сейчас говорим о том, что не на всех заправках у нас были ограничения, даже в тот момент уже “Sinooil”, то что в клипе упоминается, он без ограничения продавал. Их суточные продажи практически в два раза увеличились. Конечно, это вызывало очереди на отдельных заправках. На том же “Газпром нефть” он тоже присутствует в этом клипе, на нём тоже никаких ограничений продаж не было. “Газпром нефть” по своей линии один завёз 40 тысяч тонн. Тот клип сам по себе творческий и креативный, но на отдельных АЗС, которые там упомянуты, был бензин», — отметил вице-министр.

На прошлой неделе наиболее критичная ситуация, как он отметил, была по Алматы и Алматинской, Жамбылской областях, Кызылорде.

«Были направлены соответственные уведомления в адрес НПЗ увеличить поставки в эти регионы. Мы видим, что по ним ситуация выправилась. Практически на двухдневный запас остатки по этим регионам выросли. По статистике импорта на пятницу уже 12 тысяч тонн бензина в Казахстан зашло. В основные направления мы тоже видим по маршрутным телеграммам в направлении Караганды, Акмолы, Алматинской области. Мы прогнозируем ситуацию достаточно управляемую и стабильную. С учётом поддержки наших российских коллег считаем, что ситуация будет выправляться», — пообещал вице-министр.

Уже второй месяц в нескольких регионах Казахстана наблюдается дефицит бензина. Нехватку ГСМ связывают с плановой остановкой нефтеперерабатывающих заводов, о которой все знали заранее, но не запаслись бензином.

22 сентября вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на пресс-конференции в Правительстве прокомментировал нехватку бензина АИ-92 в Казахстане. Он обещал, что ситуация под контролем, и в ведомстве ожидали, что проблема на рынке ГСМ решится до конца сентября.

Однако на заседании Правительства 3 октября министр энергетики РК Канат Бозумбаев пообещал, что ситуация на рынке ГСМ в Казахстане стабилизируется к концу в ноябре-декабре.

«В ноябре мы планируем снизить долю импорта по 92-му до 30% и до 20% в декабре и считаем, что в ноябре-декабре ситуация будет стабильной и войдет в своё русло уже к концу октября», — сказал Канат Бозумбаев на заседании Правительства РК.

Аналитики отмечают, что бензин в Казахстане дорожает так же быстро, как в 2014 году. За 9 месяцев 2017 года уровень цен на бензин поднялся на 8,7%. Наибольшее подорожание топлива отмечено в ЗКО — на 10,6%.