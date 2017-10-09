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17:07 (мск), источник: БЕЛТА

Урожайность овощей в Беларуси на 12% выше прошлогодней

Фактически убрано 67% площадей, подлежащих уборке, в том числе в Брестской области — 67%, в Витебской — 40%, Гомельской — 77%, Гродненской — 58%, Минской — 43% и Могилевской области — 80% площадей.

Источник: Reuters

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урожайность овощей в Беларуси на 12% выше прошлогодней, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

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В сельскохозяйственных организациях страны продолжается массовая уборка овощей открытого грунта, которые размещены на площади 5,7 тыс. га. Фактически убрано 67% площадей, подлежащих уборке, в том числе в Брестской области — 67%, в Витебской — 40%, Гомельской — 77%, Гродненской — 58%, Минской — 43% и Могилевской области — 80% площадей.

Собрано 76,9 тыс. т овощей при урожайности 320 ц/га (+33 ц/га к соответствующему периоду 2016 года). В Брестской области собрано 6,3 тыс. т овощей открытого грунта при урожайности 214 ц/га, Витебской — 6,9 тыс. т (424 ц/га), Гомельской — 32,3 тыс. т (322 ц/га), Гродненской — 10,1 тыс. т (362 ц/га), Минской — 8,8 тыс. т (345 ц/га) и Могилевской области — 12,5 тыс. т при урожайности 280 ц/га.

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