На фасаде «Ростов-Арены» закончили монтаж большого экрана
На фасаде стадиона «Ростов-Арена» завершен монтаж большого экрана, ведется настройка медиафасада. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.
На фасаде стадиона «Ростов-Арена» завершен монтаж большого экрана, ведется настройка медиафасада. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.
Помимо большого экрана, также завершен монтаж внутренних информационных табло.
Напомним, сейчас внутри здания завершается монтаж подвесных потолков, укладка керамической плитки, монтаж лифтов и эскалаторов, установка дверей, монтаж витражей и оконных блоков. Кроме того, ведется озеленение территории. Все работы планируют завершить в ноябре.
Как ранее сообщал «Городской репортер», на стадионе уже приступили к оформлению сдачи объекта в эксплуатацию.