На фасаде «Ростов-Арены» закончили монтаж большого экрана

Напомним, сейчас внутри здания завершается монтаж подвесных потолков, укладка керамической плитки, монтаж лифтов и эскалаторов, установка дверей, монтаж витражей и оконных блоков. Кроме того, ведется озеленение территории. Все работы планируют завершить в ноябре.