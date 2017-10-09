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17:51 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи инженеры сымитировали девятибалльное землетрясение. ВИДЕО

Землетрясение силой около девяти баллов произошло в отдельно взятом здании. Так в Сочи провели испытание системы сейсмоизоляции строящегося дома.

Как заверяют разработчики этой системы, она защитит строение и людей от последствий землетрясений.

Сейсмоизолирующие колонны или опоры устанавливают на начальном этапе строительства. В отличие от аналогов, эта система, как говорят разработчики, дешевле, проще в изготовлении и долговечнее. Для испытания создают дополнительную конструкцию. За несколько минут новостройка весом в 3,5 тысячи тонн сдвигается. Это заметно не только по шкале датчиков, но и по положению колонн. Стремительный сброс нагрузки, и здание начинает ходить ходуном.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время испытания вершина опоры отклоняется на 10−13 сантиметров. Проходит 10−15 минут и начинаются колебания, которые имитируют землетрясение. Но, упасть здание не может, потому что, во-первых, колонны сами по себе прочные, а во-вторых, их придавливает к земле огромный вес здания.

Землетрясение искусственное, но его сила вполне реальна — около 9 баллов. Впрочем, уже через 10−15 секунд здание замирает. Землетрясений такой силы в Сочи не было, но застройщик решил, что запас прочности должен быть. Тем более, что будущие жители нередко специально интересуются — насколько безопасны их дома. Разработчики системы утверждают, она экономит деньги при строительстве, до 20%. И позволяет решить, в том числе, и некоторые социальные задачи.

«Таким образом, мы можем поставить на меньшей площади большее здание. Для примера, на Мамайке на трех гектарах строят школу на 800 мест, за эту же стоимость можно построить на 1200 мест. А вообще, площадь участка позволяет поставить здание школы на 1700 мест», — рассказал директор научно-производственной внедренческой фирмы, разработчик системы сейсмоизоляции Станислав Семенов.

В Сочи уже несколько строений возведено с этой системой сейсмоизоляции. Технологией заинтересовались строители из других стран. Не исключено, что вскоре в этом здании испытание пройдёт ещё раз — специально для зарубежных коллег.

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