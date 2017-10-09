Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Секс сокращает жизнь
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полиция сутки издевались над украинкой
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
13Самое продаваемое оружие в США
18:43 (мск), источник: Sputnik

«Узбектелеком» объяснил, почему выросли цены на международные звонки

Повышение стоимости услуг связано с соглашениями между операторами, с которыми сотрудничает «Узбектелеком», поскольку оплата происходит в валюте.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Компания «Узбектелеком» объяснила своим абонентам причину повышения тарифов на международные звонки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В своем комментарии компания сообщает, что тарифы на стоимость международных звонков по основным направлениям — Казахстан, Россия и другие соседние государства — не пересматривались в течение последних двух лет. Оператор предоставлял услуги по заниженным, не рыночным ценам, работая фактически себе в убыток.

Читайте также
Узбектелеком повышает тарифы вдвое на разговоры с Россией

Как теперь будет формироваться тарифная политика АК «Узбектелеком» на международные звонки, рассказал директор по маркетингу и продажам Евгений Вишневский.

«Нужно признать, что до недавнего времени АК “Узбектелеком” не имел четко выверенной финансовой политики, решения были разнонаправлены и ориентированы лишь на краткосрочную перспективу. Мы боялись потерять своего клиента, потому придерживались малоэффективной убыточной тактики. Такой подход в результате привел нас к тому положению, в котором мы оказались к началу нынешнего года. Возникла экстренная потребность в корне пересмотреть целый ряд вопросов, компания подверглась структурному преобразованию, была проанализирована и тарифная сетка», — поясняет Вишневский.

По его словам, стараясь максимально снизить финансовую нагрузку на потребителя национальный оператор искусственно сдерживал цены на свои услуги, в частности, на международную связь. В результате это привело к серьезной проблеме нерентабельности деятельности компании. Как он отметил, по этой причине, например, АО «Узбекистон почтаси» неоднократно обращалось к ним по вопросу расторжения договора о сотрудничестве.

«Повышение тарифов на международные звонки происходит потому, что мы стремимся достичь финансовой устойчивости нашей компании. В этой связи пересматриваем подходы, ориентируясь исключительно на экономическую эффективность. Работать в убыток в данном направлении уже никак нельзя», — говорит представитель компании.

Кроме того, объясняет Вишневский, международные соглашения между операторами, с которыми сотрудничает «Узбектелеком» для обеспечения бесперебойной связи, предусматривают расчеты в иностранной валюте. Происходит естественный рост цен, и компания вынуждена корректировать под них и стоимость своих услуг.

Сейчас перед оператором стоит задача по модернизации технической базы своих подразделений, оснащению филиалов IT-оборудованием международного стандарта. Техническое и технологическое обновление будет способствовать и влиять на повышение качества телекоммуникационных услуг, и соответственно, на корректировку цен, проинформировал топ-менеджер.

«В ближайшее время АК “Узбектелеком” будет разрабатывать тарифы, которые позволят его клиентам оптимизировать свои расходы. Преднамеренно снижать или повышать тарифы без экономической обоснованности и интересов абонентов не планируется», — заверил директор по маркетингу и продажам.

По словам Вишневского, оператор намерен неизменно предлагать выгодные тарифы для своих абонентов. К примеру, в ближайшее время планируется внедрить новые выгодные тарифы, в том числе социально-ориентированные. В первую очередь, они коснутся пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

«Мы понимаем, что тарифы должны быть рыночными, но с обязательным учетом социальных льгот для тех, кому они полагаются по закону. И эта работа нам предстоит», — заключил топ-менеджер компании.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В кинотеатрах установят минимальную квоту для узбекских фильмов
Евро упал, доллар и рубль слегка отступили: курс валют в Узбекистане
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
Бывшего замминистра культуры Пирумова освободили в зале суда
Путин отправил в отставку губернатора Омской области
Опубликовано видео с захваченными в Сирии россиянами
Умер актер Жан Рошфор
В России возобновляется торговля «боярышником»
Стеклянный мост в Китае начал «трескаться» под ногами туристов
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Десять самых удивительных зданий парламента
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь