«Узбектелеком» объяснил, почему выросли цены на международные звонки

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Компания «Узбектелеком» объяснила своим абонентам причину повышения тарифов на международные звонки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В своем комментарии компания сообщает, что тарифы на стоимость международных звонков по основным направлениям — Казахстан, Россия и другие соседние государства — не пересматривались в течение последних двух лет. Оператор предоставлял услуги по заниженным, не рыночным ценам, работая фактически себе в убыток.

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Как теперь будет формироваться тарифная политика АК «Узбектелеком» на международные звонки, рассказал директор по маркетингу и продажам Евгений Вишневский.

«Нужно признать, что до недавнего времени АК “Узбектелеком” не имел четко выверенной финансовой политики, решения были разнонаправлены и ориентированы лишь на краткосрочную перспективу. Мы боялись потерять своего клиента, потому придерживались малоэффективной убыточной тактики. Такой подход в результате привел нас к тому положению, в котором мы оказались к началу нынешнего года. Возникла экстренная потребность в корне пересмотреть целый ряд вопросов, компания подверглась структурному преобразованию, была проанализирована и тарифная сетка», — поясняет Вишневский.

По его словам, стараясь максимально снизить финансовую нагрузку на потребителя национальный оператор искусственно сдерживал цены на свои услуги, в частности, на международную связь. В результате это привело к серьезной проблеме нерентабельности деятельности компании. Как он отметил, по этой причине, например, АО «Узбекистон почтаси» неоднократно обращалось к ним по вопросу расторжения договора о сотрудничестве.

«Повышение тарифов на международные звонки происходит потому, что мы стремимся достичь финансовой устойчивости нашей компании. В этой связи пересматриваем подходы, ориентируясь исключительно на экономическую эффективность. Работать в убыток в данном направлении уже никак нельзя», — говорит представитель компании.

Кроме того, объясняет Вишневский, международные соглашения между операторами, с которыми сотрудничает «Узбектелеком» для обеспечения бесперебойной связи, предусматривают расчеты в иностранной валюте. Происходит естественный рост цен, и компания вынуждена корректировать под них и стоимость своих услуг.

Сейчас перед оператором стоит задача по модернизации технической базы своих подразделений, оснащению филиалов IT-оборудованием международного стандарта. Техническое и технологическое обновление будет способствовать и влиять на повышение качества телекоммуникационных услуг, и соответственно, на корректировку цен, проинформировал топ-менеджер.

«В ближайшее время АК “Узбектелеком” будет разрабатывать тарифы, которые позволят его клиентам оптимизировать свои расходы. Преднамеренно снижать или повышать тарифы без экономической обоснованности и интересов абонентов не планируется», — заверил директор по маркетингу и продажам.

По словам Вишневского, оператор намерен неизменно предлагать выгодные тарифы для своих абонентов. К примеру, в ближайшее время планируется внедрить новые выгодные тарифы, в том числе социально-ориентированные. В первую очередь, они коснутся пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.