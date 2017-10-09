«Узбектелеком» объяснил, почему выросли цены на международные звонки
Повышение стоимости услуг связано с соглашениями между операторами, с которыми сотрудничает «Узбектелеком», поскольку оплата происходит в валюте.
Повышение стоимости услуг связано с соглашениями между операторами, с которыми сотрудничает «Узбектелеком», поскольку оплата происходит в валюте.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Компания «Узбектелеком» объяснила своим абонентам причину повышения тарифов на международные звонки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В своем комментарии компания сообщает, что тарифы на стоимость международных звонков по основным направлениям — Казахстан, Россия и другие соседние государства — не пересматривались в течение последних двух лет. Оператор предоставлял услуги по заниженным, не рыночным ценам, работая фактически себе в убыток.
Как теперь будет формироваться тарифная политика АК «Узбектелеком» на международные звонки, рассказал директор по маркетингу и продажам Евгений Вишневский.
«Нужно признать, что до недавнего времени АК “Узбектелеком” не имел четко выверенной финансовой политики, решения были разнонаправлены и ориентированы лишь на краткосрочную перспективу. Мы боялись потерять своего клиента, потому придерживались малоэффективной убыточной тактики. Такой подход в результате привел нас к тому положению, в котором мы оказались к началу нынешнего года. Возникла экстренная потребность в корне пересмотреть целый ряд вопросов, компания подверглась структурному преобразованию, была проанализирована и тарифная сетка», — поясняет Вишневский.
По его словам, стараясь максимально снизить финансовую нагрузку на потребителя национальный оператор искусственно сдерживал цены на свои услуги, в частности, на международную связь. В результате это привело к серьезной проблеме нерентабельности деятельности компании. Как он отметил, по этой причине, например, АО «Узбекистон почтаси» неоднократно обращалось к ним по вопросу расторжения договора о сотрудничестве.
«Повышение тарифов на международные звонки происходит потому, что мы стремимся достичь финансовой устойчивости нашей компании. В этой связи пересматриваем подходы, ориентируясь исключительно на экономическую эффективность. Работать в убыток в данном направлении уже никак нельзя», — говорит представитель компании.
Кроме того, объясняет Вишневский, международные соглашения между операторами, с которыми сотрудничает «Узбектелеком» для обеспечения бесперебойной связи, предусматривают расчеты в иностранной валюте. Происходит естественный рост цен, и компания вынуждена корректировать под них и стоимость своих услуг.
Сейчас перед оператором стоит задача по модернизации технической базы своих подразделений, оснащению филиалов
«В ближайшее время АК “Узбектелеком” будет разрабатывать тарифы, которые позволят его клиентам оптимизировать свои расходы. Преднамеренно снижать или повышать тарифы без экономической обоснованности и интересов абонентов не планируется», — заверил директор по маркетингу и продажам.
По словам Вишневского, оператор намерен неизменно предлагать выгодные тарифы для своих абонентов. К примеру, в ближайшее время планируется внедрить новые выгодные тарифы, в том числе
«Мы понимаем, что тарифы должны быть рыночными, но с обязательным учетом социальных льгот для тех, кому они полагаются по закону. И эта работа нам предстоит», — заключил