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18:28 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже 5 гостиниц попались на грубом нарушении законодательства

Выявила это проверка прокуратуры.

Источник: Новости Воронежа

В Коминтерновском районе Воронежа прокуратура проверила, как в гостиницах соблюдают законодательство. В мероприятиях приняли участия специалисты миграционного контроля.

Как выяснилось, в отелях «Токио» ООО «Атлант», «Тибет», «Valeri Classik», «O` Hara ООО «Премиум отель» и в гостинице ИП Сажнева Н. А. не был организован и не проводился регистрационный учет постояльцев по месту пребывания.

«Также на этих объектах выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности», — рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, в «Премиум отеле» руководство не обеспечило достаточное наличие средств индивидуальной защиты и своевременную перезарядку огнетушителей.

В компании «Атлант» своевременно не обслуживали внутренний противопожарный водопровод. Кроме того, его проверка не проводилась. На дверях эвакуационных выходов были запоры. Они не обеспечивают возможность без ключа покинуть помещение.

«Аланту» и «Премиум отелю» внесены представления об устранении нарушений закона. Они должны привлечь к ответственности виновных, — отметили в ведомстве.

Также на руководителей этих организаций и индивидуального предпринимателя завели дело об административном правонарушении за непредоставление сведений, которые они обязаны предоставлять по закону.

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