В Башкирии утверждена разница между зарплатами главврачей и другого медперсонала

Источник: Башинформ

Разрыв в зарплатах главврачей и другого медперсонала разнится от 2 до 5,5 раз.

Минимальная разница — 3 и 2,5 раза — установлена для медперсонала нескольких ГБУ здравоохранения, например, Республиканского центра дезинфекции и центра медпрофилактики.

В центральных районных больницах, поликлиниках Уфы, которые относятся к учреждениям первого уровня, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, предельная разница установлена в четыре и три раза. В центральных районных больницах, в том числе уфимских, — пять и четыре раза.