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20:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии утверждена разница между зарплатами главврачей и другого медперсонала

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Минздрав Башкирии опубликовал приказ, устанавливающий предельный уровень соотношения среднемесячных зарплат руководителей медучреждений, их заместителей, главных бухгалтеров и работников организаций здравоохранения. Документ опубликован в интернет-портале правовой информации.

Источник: Башинформ

Разрыв в зарплатах главврачей и другого медперсонала разнится от 2 до 5,5 раз.

Минимальная разница — 3 и 2,5 раза — установлена для медперсонала нескольких ГБУ здравоохранения, например, Республиканского центра дезинфекции и центра медпрофилактики.

В центральных районных больницах, поликлиниках Уфы, которые относятся к учреждениям первого уровня, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, предельная разница установлена в четыре и три раза. В центральных районных больницах, в том числе уфимских, — пять и четыре раза.

Более всего, в 5,5 раз может отличаться зарплата медперсонала от зарплат главврачей в учреждениях третьего уровня с подразделениями, оказывающими высокотехнологичную помощь. К ним, например, относятся, инфекционная клиническая больница № 4, Республиканский перинатальный центр, ГКБ № 10, 13, 17, 18, 21, 22 Уфы, Республиканский онкодиспансер, Республиканский кардиологический диспансер и многопрофильные больницы Салавата и Стерлитамака.

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