В Башкирии утверждена разница между зарплатами главврачей и другого медперсонала

Разрыв в зарплатах главврачей и другого медперсонала разнится от 2 до 5,5 раз.
Минимальная разница — 3 и 2,5 раза — установлена для медперсонала нескольких ГБУ здравоохранения, например, Республиканского центра дезинфекции и центра медпрофилактики.
В центральных районных больницах, поликлиниках Уфы, которые относятся к учреждениям первого уровня, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, предельная разница установлена в четыре и три раза. В центральных районных больницах, в том числе уфимских, — пять и четыре раза.
Более всего, в 5,5 раз может отличаться зарплата медперсонала от зарплат главврачей в учреждениях третьего уровня с подразделениями, оказывающими высокотехнологичную помощь. К ним, например, относятся, инфекционная клиническая больница № 4, Республиканский перинатальный центр, ГКБ № 10, 13, 17, 18, 21, 22 Уфы, Республиканский онкодиспансер, Республиканский кардиологический диспансер и многопрофильные больницы Салавата и Стерлитамака.