2 тонны продуктов по сниженным ценам реализуют в Карагандинской области

На ярмарке можно будет купить молоко, мясо, овощи и рыбу по сниженным ценам 14, 21 октября и 11 ноября. Товары привезут из Абайского, Актогайского, Бухар-Жырауского, Жанааркинского, Осакаровского и других районов области.

Ярмарки будут «колесить» по всем городам области. По сведениям пресс-службы акимата, 4 ноября ярмарки пройдут в Жезказгане, Сарани, Шахтинске, Сатпаеве, Темиртау, Балхаше, Каражале и Приозерске.

Всего на ярмарках планируют продать 208,9 тонн мяса, 690 тысяч яиц, 62,1 тонны молочной продукции, 28,5 тонны рыбы, 321,5 тонны овощей, а также 1 076 тонн картофеля.