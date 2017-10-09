Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Жена Караченцова: Мы молимся и ищем деньги на химию
Жена Стаса Михайлова показала дочь на льду в школе
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
13Самое продаваемое оружие в США
23:16 (мск), источник: Kazinform

2 тонны продуктов по сниженным ценам реализуют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Почти две тонны продуктов планируют продать по сниженным ценам на осенних ярмарках в Карагандинской области. Первая откроется уже в субботу, 14 октября, в Караганде на улице Олимпийской, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На ярмарке можно будет купить молоко, мясо, овощи и рыбу по сниженным ценам 14, 21 октября и 11 ноября. Товары привезут из Абайского, Актогайского, Бухар-Жырауского, Жанааркинского, Осакаровского и других районов области.

Ярмарки будут «колесить» по всем городам области. По сведениям пресс-службы акимата, 4 ноября ярмарки пройдут в Жезказгане, Сарани, Шахтинске, Сатпаеве, Темиртау, Балхаше, Каражале и Приозерске.

Всего на ярмарках планируют продать 208,9 тонн мяса, 690 тысяч яиц, 62,1 тонны молочной продукции, 28,5 тонны рыбы, 321,5 тонны овощей, а также 1 076 тонн картофеля.

Для покупателей приготовят 400 килограммов баурсаков и 400 литров кумыса, которыми покупатели смогут угоститься.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трехмесячного мальчика в Астане оставили на трубах отопления
Скончалась мать шестерых детей, к которой летели погибшие врачи
Минюст РФ уведомил американские СМИ о возможных ограничениях
Бывшего замминистра культуры Пирумова освободили в зале суда
Путин отправил в отставку губернатора Омской области
Опубликовано видео с захваченными в Сирии россиянами
Задержан перешедший границу с Россией украинский военнослужащий
В России возобновляется торговля «боярышником»
Стеклянный мост в Китае начал «трескаться» под ногами туристов
Спорт
СКА одержал 20-ю победу подряд в КХЛ Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь