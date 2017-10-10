Центральная часть Калининграда осталась без отопления из-за спорных долгов ТЭЦ-1

Источник: Новый Калининград

«Сейчас под вопросом запуск отопления на 531 объекте, в том числе и 80 объектах социальной сферы, потому что тепло на эти объекты поставляет ТЭЦ-1, а она не запускается из-за долгов по газу. Газовики перестали им давать газ в долг. На ТЭЦ-1, кстати, завязано отопление здания правительства Калининградской области», — сообщил источник.

Эту информацию корреспонденту «Нового Калининграда» подтвердили в пресс-службе АО «Янтарьэнерго». ОАО «Калининградская генерирующая компания» готова к началу отопительного сезона. Выполнена ремонтная программа, проведены тренировки персонала в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

За год компания выплачивает газовикам 460 млн рублей. По окончанию прошедшего осенне-зимнего периода 2016−2017 годов был составлен график погашения задолженности. Только за 3 летних месяца ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» было перечислено порядка 50 млн рублей.

Однако, по мнению ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» у ОАО «КГК» имеется долг по авансовым платежам в размере 3,2 млн рублей. Оплата данной суммы в графике не предусмотрена и долгом являться не может. Именно из-за этой суммы газовики срывают отопительный сезон для жителей центральной части Калининграда. При этом, на Гусевскую ТЭЦ, которая является филиалом ОАО «КГК», газ был подан сегодня, — сообщила директор дирекции по связям с общественностью АО «Янтарьэнерго» Анастасия Вольнова.

По ее словам, в настоящее время теплоснабжающая организация направила письма в прокуратуру, правительство Калининградской области с информацией о сложившейся ситуации и срыве отопительного сезона по вине газоснабжающей организации.

Официальный комментарий у представителей ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» «Новому Калининграду» получить на момент публикации новости не удалось.