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09:38 (мск), источник: Новый Калининград

Центральная часть Калининграда осталась без отопления из-за спорных долгов ТЭЦ-1

Долги за поставленный газ на ТЭЦ-1, входящую в структуру ОАО «Калининградская генерирующая компания» (АО «Янтарьэнерго»), могут привести к срыву начала отопительного сезона на 531 объектах Калининграда. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил источник в жилищно-коммунальном комплексе Калининградской области.

Источник: Новый Калининград

«Сейчас под вопросом запуск отопления на 531 объекте, в том числе и 80 объектах социальной сферы, потому что тепло на эти объекты поставляет ТЭЦ-1, а она не запускается из-за долгов по газу. Газовики перестали им давать газ в долг. На ТЭЦ-1, кстати, завязано отопление здания правительства Калининградской области», — сообщил источник.

Эту информацию корреспонденту «Нового Калининграда» подтвердили в пресс-службе АО «Янтарьэнерго». ОАО «Калининградская генерирующая компания» готова к началу отопительного сезона. Выполнена ремонтная программа, проведены тренировки персонала в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

За год компания выплачивает газовикам 460 млн рублей. По окончанию прошедшего осенне-зимнего периода 2016−2017 годов был составлен график погашения задолженности. Только за 3 летних месяца ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» было перечислено порядка 50 млн рублей.

Однако, по мнению ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» у ОАО «КГК» имеется долг по авансовым платежам в размере 3,2 млн рублей. Оплата данной суммы в графике не предусмотрена и долгом являться не может. Именно из-за этой суммы газовики срывают отопительный сезон для жителей центральной части Калининграда. При этом, на Гусевскую ТЭЦ, которая является филиалом ОАО «КГК», газ был подан сегодня, — сообщила директор дирекции по связям с общественностью АО «Янтарьэнерго» Анастасия Вольнова.

По ее словам, в настоящее время теплоснабжающая организация направила письма в прокуратуру, правительство Калининградской области с информацией о сложившейся ситуации и срыве отопительного сезона по вине газоснабжающей организации.

Официальный комментарий у представителей ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» «Новому Калининграду» получить на момент публикации новости не удалось.

Напомним, что вечером в понедельник мэрия Калининграда сообщила об официальном старте отопительного сезона в областном центре. По данным администрации, 5 районных теплостанций и 175 центральных тепловых пунктов находятся в процессе перехода на зимний режим работы. Из крупных тепловых источников не запущенным пока остаётся ТЭЦ-1.

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