Минтранс определил бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах

Источник: РИА "Новости"

«Документом установлен минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества», — указывается в сообщении.

Теперь для авиакомпаний предусмотрены три вида тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа, невозвратный с нормой багажа и возвратный с багажом.

«При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы», — уточняется в сообщении.

Читайте также В России официально разрешили продавать авиабилеты без багажа

Также был расширен перечень вещей, которые пассажиры могут перевозить сверх нормы ручной клади в авиалайнерах. «Без взимания дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов», — отмечается в сообщении.

Сюда также входят костыли, трости, ходунки и складные кресла-коляски. «Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак», — добавили в Минтрансе.

Также ведомство решило отменить маркировку ручной клади для тех, кто прошел электронную регистрацию на рейс.

Ручную кладь будут проверять и взвешивать перед выходом пассажиров на посадку в самолет.