В BMW подтвердили возможность постройки автомобильного завода под Калининградом

В минувшую пятницу российская газета «Ведомости» опубликовала материал о том, что BMW хочет построить завод полного цикла под Калининградом, где действует особая экономическая зона. Издание ссылалось на источник, знакомый с руководством концерна. Он отметил, что планируемая мощность предприятия, сопоставимая с продажами в России, будет небольшой: на заводе будет осуществляться сварка и окраска кузовов, но не штамповка кузовных деталей или производство двигателей и трансмиссий. Инвестиции в новое производство могут составить несколько сотен миллионов евро, рассказал изданию старший вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм.

В понедельник в германском концерне заявили, что считают Россию страной с растущей экономикой и в настоящий момент проверяют «будущие действия по строительству предприятия». «Принимая во внимание давнее присутствие BMW в Калининграде, привлекательную среду для инвестиций и планы местного руководства по ее дальнейшему развитию, мы считаем Калининград возможным местом для строительства завода», — цитирует DPA заявление автопроизводителя. В BMW добавили, что пока что «изучают ситуацию на рынке и нормы регулирования».