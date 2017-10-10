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09:55 (мск), источник: ТАСС

В BMW подтвердили возможность постройки автомобильного завода под Калининградом

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Германский автомобильный концерн BMW изучает возможность возведения собственного завода на территории Калининградской области. Об этом со ссылкой на заявление автопроизводителя сообщило в понедельник агентство DPA.

В минувшую пятницу российская газета «Ведомости» опубликовала материал о том, что BMW хочет построить завод полного цикла под Калининградом, где действует особая экономическая зона. Издание ссылалось на источник, знакомый с руководством концерна. Он отметил, что планируемая мощность предприятия, сопоставимая с продажами в России, будет небольшой: на заводе будет осуществляться сварка и окраска кузовов, но не штамповка кузовных деталей или производство двигателей и трансмиссий. Инвестиции в новое производство могут составить несколько сотен миллионов евро, рассказал изданию старший вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм.

В понедельник в германском концерне заявили, что считают Россию страной с растущей экономикой и в настоящий момент проверяют «будущие действия по строительству предприятия». «Принимая во внимание давнее присутствие BMW в Калининграде, привлекательную среду для инвестиций и планы местного руководства по ее дальнейшему развитию, мы считаем Калининград возможным местом для строительства завода», — цитирует DPA заявление автопроизводителя. В BMW добавили, что пока что «изучают ситуацию на рынке и нормы регулирования».

С 1999 года автомобили BMW в Калининградской области выпускаются по контракту российским холдингом «Автотор». В 2013 году «Автотор» и BMW подписали пакет соглашений, была создана совместная компания, дочернее предприятие которой зарегистрировано в Калининграде. В рамках создаваемого «Автотором» автокластера немецкий концерн планировал построить завод полного цикла, однако в 2015 году отложил это решение на неопределенный срок.

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