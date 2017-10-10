Депутаты вступились за работников хабаровского автопредприятия

«Наша задача — сделать так, чтобы коллектив не остался не у дел. Это самое главное. И чтобы люди, которые выходят на остановки, тоже не страдали. Потому что они все начинают звонить нам. Я за то, чтобы сохранить муниципальное предприятие, но окончательное решение не за мной. Если сегодня есть вопросы к коллективу, в том числе по долгам, то этот вопрос надо решать, но не на отмашку, а памятуя о том, что за этим вопросом стоит коллектив в 900 человек», — сказал Юрий Матвеев.