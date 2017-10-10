Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Секс сокращает жизнь
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
«После выборов его не оставят»: источник РБК о Тулееве
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
«Мы не знали, что наш сосед — сумасшедший»Что заставило Стивена Пэддока пойти на самое массовое убийство в истории США
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Будапешт просит Москву о союзе против Киева — СМИ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
Куда жаловаться на шумных соседей и строителей
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
13Самое продаваемое оружие в США
04:20 (мск), источник: Восток Медиа

Депутаты вступились за работников хабаровского автопредприятия

В краевой Закдуме считают, что проблемы ПАТП № 1 не должны отразиться и на жителях города.

Источник: Восток Медиа

Проблемами обанкротившегося в Хабаровске пассажирского автотранспортного предприятия занимаются на краевом уровне. В министерстве промышленности и транспорта региона обсудили дальнейшую судьбу работников ХПАТП № 1.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев. По его словам, в сложившейся ситуации особенно важно уладить вопросы выплаты заработка работникам предприятия и обеспечения общественного транспорта топливом.

«Наша задача — сделать так, чтобы коллектив не остался не у дел. Это самое главное. И чтобы люди, которые выходят на остановки, тоже не страдали. Потому что они все начинают звонить нам. Я за то, чтобы сохранить муниципальное предприятие, но окончательное решение не за мной. Если сегодня есть вопросы к коллективу, в том числе по долгам, то этот вопрос надо решать, но не на отмашку, а памятуя о том, что за этим вопросом стоит коллектив в 900 человек», — сказал Юрий Матвеев.

По его словам, мэр и губернатор также держат ситуацию под контролем. Тем не менее, до сих пор неизвестно, будет ли в дальневосточной столице организовано новое МУП, которое возьмёт на себя функции обанкротившейся автоколонны. В необходимости такого шага не уверены даже в мэрии краевого центра.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что ХПАТП № 1 признали банкротом, у предприятия арестовали счета, из-за чего оно осталось без топлива. Уведомления об увольнении должны были получить 900 сотрудников. Коммерческие перевозчики готовы были забрать маршруты, однако сделка сорвалась, и в выходные на линии всё вышли автобусы ХПАТП.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ещё в двух районах Приморья ввели режим ЧС
Хабаровский боксёр Андрей Замковой вернул себе звание чемпиона России
Минюст РФ уведомил американские СМИ о возможных ограничениях
СМИ: Йемен запустил баллистическую ракету по Саудовской Аравии
Утверждены бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах
Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ по футболу в России
Белые националисты вернулись в Шарлотсвилл
Эрдоган задремал на совместной с Порошенко пресс-конференции
Депутаты Госдумы запланировали поездку в КНДР
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь