Хабаровские бизнесмены активно осваивают рынок соцуслуг
Регион по этому показателю занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке.
Регион по этому показателю занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке.
На рынок социальных услуг активно приходят негосударственные компании. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участие негосударственного сектора в оказании соцуслуг стало возможным, благодаря нововведениям в федеральном законодательстве.
На сегодняшний день в краевом реестре зарегистрированы 22 негосударственных поставщика. По информации
— На этот год в краевом бюджете предусмотрено 34 млн рублей для поддержки предпринимателей. Их вовлечение приносит результат. Это позволило на две тысячи увеличить число потребителей соцуслуг среди жителей края, — сказал в ходе заседания регионального правительства министр социальной защиты Николай Цилюрик. Организации взяли на себя решение проблем, связанных с реабилитацией детей, лиц без определенного места жительства, граждан употреблявших наркотики и бывших осужденных.
Для развития этого направления в министерстве разработали
По словам губернатора края Вячеслава Шпорта, привлечение негосударственного сектора в социальную сферу — важнейшая задача, которая позволит повысить качество оказываемых услуг.
— Предприниматели более мобильны в работе, а также в вопросах внедрения инноваций. Их привлечение полезно с точки зрения повышения эффективности, а также расширения спектра получателей услуг, более адресного их оказания. Необходимо проработать различные формы участия, активизировав диалог с предпринимательским сообществом и различными институтами работы с бизнесом, — сказал Вячеслав Шпорт.