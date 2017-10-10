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04:28 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские бизнесмены активно осваивают рынок соцуслуг

Регион по этому показателю занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке.

Источник: Reuters

На рынок социальных услуг активно приходят негосударственные компании. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участие негосударственного сектора в оказании соцуслуг стало возможным, благодаря нововведениям в федеральном законодательстве.

На сегодняшний день в краевом реестре зарегистрированы 22 негосударственных поставщика. По информации пресс-службы правительства края, в дальневосточном рейтинге по этому показателю регион занимает лидирующие позиции.

 — На этот год в краевом бюджете предусмотрено 34 млн рублей для поддержки предпринимателей. Их вовлечение приносит результат. Это позволило на две тысячи увеличить число потребителей соцуслуг среди жителей края, — сказал в ходе заседания регионального правительства министр социальной защиты Николай Цилюрик. Организации взяли на себя решение проблем, связанных с реабилитацией детей, лиц без определенного места жительства, граждан употреблявших наркотики и бывших осужденных.

Для развития этого направления в министерстве разработали бизнес-модель «Отделение социальной реабилитации на дому». Такую форму работы совместно с предпринимателями планируется реализовывать в Николаевском районе и районе имени Лазо, где высока доля инвалидов среди населения.

По словам губернатора края Вячеслава Шпорта, привлечение негосударственного сектора в социальную сферу — важнейшая задача, которая позволит повысить качество оказываемых услуг.

 — Предприниматели более мобильны в работе, а также в вопросах внедрения инноваций. Их привлечение полезно с точки зрения повышения эффективности, а также расширения спектра получателей услуг, более адресного их оказания. Необходимо проработать различные формы участия, активизировав диалог с предпринимательским сообществом и различными институтами работы с бизнесом, — сказал Вячеслав Шпорт.

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