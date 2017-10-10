Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
«Мы не знали, что наш сосед — сумасшедший»Что заставило Стивена Пэддока пойти на самое массовое убийство в истории США
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Будапешт просит Москву о союзе против Киева — СМИ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
13Самое продаваемое оружие в США
04:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Почти 100 дворов благоустроили в Хабаровском крае

По программе «Формирование комфортной городской среды» в Хабаровском крае благоустроили 97 дворов и одиннадцать общественных зон, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, «Формирование комфортной городской среды» — федеральная программа, в рамках которой Хабаровский край получил 233,5 млн рублей на благоустройство дворов, еще 73,7 млн рублей выделили из регионального бюджета. Всего до конца года в крае собираются реконструировать 168 дворов и 28 общественных зон.

Полностью весь объем работ по дворовым территориям, намеченный на 2017 год, выполнят к 1 ноября, по общественным пространствам — к 1 декабря.

В 2018 году Хабаровский край также будет участвовать в проекте. На эти цели регион может получить из федерального бюджета еще свыше 242 млн рублей. Из них более 6 млн рублей пойдет на обустройство зон массового отдыха. Краевая казна дополнительно направит около 74 млн рублей.

Сейчас муниципалитеты, в которых живут более тысячи человек, должны завершить работу по размещению долгосрочных программ на 2018−2022 годы по формированию комфортной городской среды и правил благоустройства на официальных сайтах для общественного обсуждения. Так они смогут подать заявки с перечнем объектов, подлежащих ремонту в 2018 году.

«Проект получил широкий отклик у граждан. Они готовы активно включиться в его дальнейшую реализацию. Наша задача — поддержать эту инициативу как финансово, так и организационно. В этому году за счет экономии средств в 11 млн рублей, мы сможем перевыполнить план и благоустроить дополнительные территории. Прошу глав муниципальных образований взять выполнение работ на местах под личный контроль», — подчеркнул губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
После смерти младенца в Хабаровске возбудили уголовное дело
Минюст РФ уведомил американские СМИ о возможных ограничениях
СМИ: Йемен запустил баллистическую ракету по Саудовской Аравии
Утверждены бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах
Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ по футболу в России
Белые националисты вернулись в Шарлотсвилл
Эрдоган задремал на совместной с Порошенко пресс-конференции
Депутаты Госдумы запланировали поездку в КНДР
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь