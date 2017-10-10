Почти 100 дворов благоустроили в Хабаровском крае

Источник: РИА "Новости"

Напомним, «Формирование комфортной городской среды» — федеральная программа, в рамках которой Хабаровский край получил 233,5 млн рублей на благоустройство дворов, еще 73,7 млн рублей выделили из регионального бюджета. Всего до конца года в крае собираются реконструировать 168 дворов и 28 общественных зон.

Полностью весь объем работ по дворовым территориям, намеченный на 2017 год, выполнят к 1 ноября, по общественным пространствам — к 1 декабря.

В 2018 году Хабаровский край также будет участвовать в проекте. На эти цели регион может получить из федерального бюджета еще свыше 242 млн рублей. Из них более 6 млн рублей пойдет на обустройство зон массового отдыха. Краевая казна дополнительно направит около 74 млн рублей.

Сейчас муниципалитеты, в которых живут более тысячи человек, должны завершить работу по размещению долгосрочных программ на 2018−2022 годы по формированию комфортной городской среды и правил благоустройства на официальных сайтах для общественного обсуждения. Так они смогут подать заявки с перечнем объектов, подлежащих ремонту в 2018 году.