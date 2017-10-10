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03:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Миллионы выделены на набережную Комсомольска-на-Амуре

Работы по реконструкции планируют завершить в 2020 году.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 400 млн рублей на реконструкцию набережной реки в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

«Проект в начале года уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы России и полностью готов к реализации. Его общая стоимость составит более 2 млрд рублей. Все работы по реконструкции набережной планируется завершить до 2020 года. В 2017 году выделяется 400 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства предназначены для проведения демонтажных, культурологических работ, берегоукрепления набережной, строительства и возведения временных сооружений», — уточнил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Как сообщало издание, проект реконструкции набережной в Комсомольске-на-Амуре предусматривает монтаж гидрозащитного сооружения вдоль береговой линии, обустройство прогулочных дорожек, смотровой площадки выходов к воде. Также запланировано благоустройство зон озеленения, центрального пляжа, зимнего катка и строительство семи площадок для спортивного отдыха горожан. Протяженность обновленной набережной составит 2,8 км.

«Всего в 2017 году запланирована реализация 22 объектов инфраструктуры. При этом в корректировке федерального бюджета, утвержденной Президентом Российской Федерации, 1,3 млрд рублей по предложению Минвостокразвития России дополнительно были предусмотрены на создание инженерной школы, строительство детского больничного комплекса и реконструкцию городской набережной», — добавил Артур Ниязметов.

Напомним, проект реконструкции набережной Комсомольска-на-Амуре входит в долгосрочный план социально-экономического развития города, разработанный по поручению президента страны и утвержденный правительством РФ. Долгосрочный план обеспечивает решение ключевых задач по созданию в городе комфортной среды проживания, повышения качества жизни комсомольчан, дальнейшему развитию промышленного потенциала, социальной сферы, модернизации инженерной инфраструктуры.

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