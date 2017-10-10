Миллионы выделены на набережную Комсомольска-на-Амуре
Работы по реконструкции планируют завершить в 2020 году.
Работы по реконструкции планируют завершить в 2020 году.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 400 млн рублей на реконструкцию набережной реки в
«Проект в начале года уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы России и полностью готов к реализации. Его общая стоимость составит более 2 млрд рублей. Все работы по реконструкции набережной планируется завершить до 2020 года. В 2017 году выделяется 400 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства предназначены для проведения демонтажных, культурологических работ, берегоукрепления набережной, строительства и возведения временных сооружений», — уточнил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
Как сообщало издание, проект реконструкции набережной в
«Всего в 2017 году запланирована реализация 22 объектов инфраструктуры. При этом в корректировке федерального бюджета, утвержденной Президентом Российской Федерации, 1,3 млрд рублей по предложению Минвостокразвития России дополнительно были предусмотрены на создание инженерной школы, строительство детского больничного комплекса и реконструкцию городской набережной», — добавил Артур Ниязметов.
Напомним, проект реконструкции набережной