К порту Ванино практически построили новую дорогу
К строящемуся терминалу подвели ЛЭП и сделали новый железнодорожный мост.
К строящемуся терминалу подвели ЛЭП и сделали новый железнодорожный мост.
В Хабаровском крае завершается строительство инфраструктуры к угольному терминалу в морском порту Ванино. Там построили внешние сети электроснабжения, завершают возведение дорог и железнодорожных подъездов.
Для угольного терминала специалисты сделали трансформаторные подстанции, а также водовод протяжённостью 2,36 километра. На объекте завершают строительство внешней железнодорожной инфраструктуры от станции Дюанка, в том числе мост и путепровод. Как сообщает
Завершается и строительство автодороги Ванино — Монгохто и нескольких путей местного значения. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что полотно разрушали большегрузы, которые возили скальник для возведения терминала и железнодорожных путей к нему. Часть магистрали обновила коммерческая компания, остальной участок отремонтировал «Хабаровскуправтодор».
Угольный терминал расположен в морском порту Ванино, в восьми километрах от одноименного посёлка, и предназначен для перевалки коксующихся углей, добываемых в Якутии. Конкурентные преимущества терминала — большие глубины в акватории и у причалов, небольшое расстояние до угольных резервов Якутии. Современное перегрузочное оборудование производительностью шесть тысяч тонн в час обеспечит возможность перевалку угля закрытым способом. Первую очередь проекта мощностью 12 миллионов тонн в год планируется запустить в 2019 году.