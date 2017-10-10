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04:30 (мск), источник: Восток Медиа

К порту Ванино практически построили новую дорогу

К строящемуся терминалу подвели ЛЭП и сделали новый железнодорожный мост.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае завершается строительство инфраструктуры к угольному терминалу в морском порту Ванино. Там построили внешние сети электроснабжения, завершают возведение дорог и железнодорожных подъездов.

Для угольного терминала специалисты сделали трансформаторные подстанции, а также водовод протяжённостью 2,36 километра. На объекте завершают строительство внешней железнодорожной инфраструктуры от станции Дюанка, в том числе мост и путепровод. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, рабочие уже выполнили вертикальную планировку территории и сформировали земляное полотно для станции.

Завершается и строительство автодороги Ванино — Монгохто и нескольких путей местного значения. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что полотно разрушали большегрузы, которые возили скальник для возведения терминала и железнодорожных путей к нему. Часть магистрали обновила коммерческая компания, остальной участок отремонтировал «Хабаровскуправтодор».

Угольный терминал расположен в морском порту Ванино, в восьми километрах от одноименного посёлка, и предназначен для перевалки коксующихся углей, добываемых в Якутии. Конкурентные преимущества терминала — большие глубины в акватории и у причалов, небольшое расстояние до угольных резервов Якутии. Современное перегрузочное оборудование производительностью шесть тысяч тонн в час обеспечит возможность перевалку угля закрытым способом. Первую очередь проекта мощностью 12 миллионов тонн в год планируется запустить в 2019 году.

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