К порту Ванино практически построили новую дорогу

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае завершается строительство инфраструктуры к угольному терминалу в морском порту Ванино. Там построили внешние сети электроснабжения, завершают возведение дорог и железнодорожных подъездов.

Для угольного терминала специалисты сделали трансформаторные подстанции, а также водовод протяжённостью 2,36 километра. На объекте завершают строительство внешней железнодорожной инфраструктуры от станции Дюанка, в том числе мост и путепровод. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, рабочие уже выполнили вертикальную планировку территории и сформировали земляное полотно для станции.

Завершается и строительство автодороги Ванино — Монгохто и нескольких путей местного значения. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что полотно разрушали большегрузы, которые возили скальник для возведения терминала и железнодорожных путей к нему. Часть магистрали обновила коммерческая компания, остальной участок отремонтировал «Хабаровскуправтодор».