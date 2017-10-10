В Казахстане быстро дорожает картофель

Источник: Nur.kz

В Казахстане подорожал картофель. Уже сейчас его стоимость на алматинских базарах составляет от 140 до 170 тенге. Предприниматели полагают, что зимой цена картофеля может вырасти до 300 тенге за килограмм, передает 31 канал.

Каждый год наступает сезон, когда картофель должен дешеветь. Но как выясняется, не в этом году. В Алматы стоимость килограмма картофеля в зависимости от сорта и доходит до 170 тенге. Частники говорят, что цена выросла и у оптовиков, а работать себе в убыток никто не хочет.

В Павлодаре выросла отпускная цена, хотя этот город считается главным по поставке картофеля. Соответственно меняется и цена в регионах, куда поставляют картофель. Например добавляется цена за транспортировку.

Основной причиной роста цен считают неурожай этого года по сравнению с предыдущим, когда большие партии картофеля из Казахстана уходили в Россию и Кыргызстан.