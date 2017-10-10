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07:27 (мск), источник: Nur.kz

В Казахстане быстро дорожает картофель

В Алматы стоимость килограмма картофеля в зависимости от сорта и доходит до 170 тенге.

Источник: Nur.kz

В Казахстане подорожал картофель. Уже сейчас его стоимость на алматинских базарах составляет от 140 до 170 тенге. Предприниматели полагают, что зимой цена картофеля может вырасти до 300 тенге за килограмм, передает 31 канал.

Каждый год наступает сезон, когда картофель должен дешеветь. Но как выясняется, не в этом году. В Алматы стоимость килограмма картофеля в зависимости от сорта и доходит до 170 тенге. Частники говорят, что цена выросла и у оптовиков, а работать себе в убыток никто не хочет.

В Павлодаре выросла отпускная цена, хотя этот город считается главным по поставке картофеля. Соответственно меняется и цена в регионах, куда поставляют картофель. Например добавляется цена за транспортировку.

Основной причиной роста цен считают неурожай этого года по сравнению с предыдущим, когда большие партии картофеля из Казахстана уходили в Россию и Кыргызстан.

Предприниматель из Шымкента Болатбек Алиев предполагает, что цена за один килограмм картофеля уже этой зимой может дойти до 300 тенге. Бизнесмен закупает овощи в странах ЕАЭС и в соцсетях выложил видео, где снял свой поход на склады в Брянске. На видео он утверждает, что в России оптовые цены выросли на 30 процентов, а причиной тому стал неурожай и укрепление рубля.

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