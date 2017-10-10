В Хабаровском крае инвестор планирует добывать золото на Полянке

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Два проекта представили на рассмотрение в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» инвесторы, которые хотят вести бизнес в границах ТОСЭР «Николаевск». Один из потенциальных резидентов намерен построить золотодобывающее предприятие на месторождении Полянка.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, площадку в Хабаровском крае нашли в 2014 году. Её запасы превышают 15 тонн драгметалла. Помимо добычи золота другой инвестор планирует организовать рыболовное хозяйство в ТОР «Николаевск».

Новые проекты будущие резиденты намерены реализовать и на территории опережающего развития «Комсомольск». Один участок предприниматель выбрал для создания предприятия по переработке молока, мяса птицы и производства мясных консервов.