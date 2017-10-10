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04:51 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае инвестор планирует добывать золото на Полянке

Запасы площадки превышают 15 тонн драгоценного металла.

Источник: Reuters

Два проекта представили на рассмотрение в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» инвесторы, которые хотят вести бизнес в границах ТОСЭР «Николаевск». Один из потенциальных резидентов намерен построить золотодобывающее предприятие на месторождении Полянка.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, площадку в Хабаровском крае нашли в 2014 году. Её запасы превышают 15 тонн драгметалла. Помимо добычи золота другой инвестор планирует организовать рыболовное хозяйство в ТОР «Николаевск».

Новые проекты будущие резиденты намерены реализовать и на территории опережающего развития «Комсомольск». Один участок предприниматель выбрал для создания предприятия по переработке молока, мяса птицы и производства мясных консервов.

РИА «Восток-Медиа» писал, что недавно резидент ТОСЭР «Комсомольск» открыл производство по утилизации и переработке изношенных автопокрышек в резиновую крошку. Новое для Дальнего Востока предприятие пропускает 1500 старых шин в сутки. А в ТОСЭР «Хабаровск» резидент завершает первый этап проекта по строительству логистического комплекса. В ближайший месяц инвестор собирается ввести в эксплуатацию контейнерный терминал и железнодорожную ветку протяжённостью в два километра от станции Хабаровск-2.

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