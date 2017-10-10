Один резидент покинул ТОСЭР в Усолье-Сибирском Иркутской области
«СБТ-Иркутск» планирует реализовать свой проект на территории опережающего развития в Челябинской области.
«СБТ-Иркутск» планирует реализовать свой проект на территории опережающего развития в Челябинской области.
Компания «СБТ-Иркутск», которая была резидентом территории опережающего развития в
Напомним, что в целях формирования благоприятной инвестиционной привлекательности и создания новых рабочих мест в феврале 2016 года в
В соответствии с действующим законодательством резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями: — нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет; — пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% в течение следующей пятилетки; — нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение того же срока; — нулевой ставкой по земельному налогу в течение пяти налоговых периодов; — сокращенным размеров страховых взносов с 30,2% до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет).
В настоящее время в ТОСЭР уже реализуют инвестпроекты два резидента — ООО «СмартСинтез» и ООО «Усольмаш». Общий объем капитальных вложений — 12,4 млн рублей. Создано 40 рабочих мест.
В начале сентября семь организаций подали заявки на получение статуса резидента ТОСЭР в