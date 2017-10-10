Один резидент покинул ТОСЭР в Усолье-Сибирском Иркутской области

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Компания «СБТ-Иркутск», которая была резидентом территории опережающего развития в Усолье-Сибирском с 2016 года, решила выйти из ТОСЭР. Предприятие будет реализовывать свой проект в Челябинской области, там находится месторождение природного сырья, необходимое для их производства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития Иркутской области.

Напомним, что в целях формирования благоприятной инвестиционной привлекательности и создания новых рабочих мест в феврале 2016 года в Усолье-Сибирском создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). За этот период на региональном уровне сформирована вся необходимая нормативно-правовая база, установлены налоговые льготы для резидентов ТОСЭР, осуществлялось информирование потенциальных инвесторов о преимуществах для ведения предпринимательской деятельности на территории в рамках встреч, а также региональных и международных мероприятий.

В соответствии с действующим законодательством резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями: — нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет; — пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% в течение следующей пятилетки; — нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение того же срока; — нулевой ставкой по земельному налогу в течение пяти налоговых периодов; — сокращенным размеров страховых взносов с 30,2% до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет).

В настоящее время в ТОСЭР уже реализуют инвестпроекты два резидента — ООО «СмартСинтез» и ООО «Усольмаш». Общий объем капитальных вложений — 12,4 млн рублей. Создано 40 рабочих мест.