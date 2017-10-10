Количество муниципальных автобусов не сокращается — мэрия Хабаровска

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровское пассажирское автотранспортное предприятие № 1 продолжает свою работу. Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», вопрос о прекращении деятельности подняли в конце прошлой неделе, когда стало известно об аресте расчётного счета, из-за чего ХПАТП-1 лишились возможности покупать топливо.

Несмотря на слухи о полном закрытии и сокращении работников, как и прежде на линии выходят все автобусы по установленному графику, а о массовом сокращении речи не идёт.

Чтобы не пострадали пассажиры, в мэрии приняли решение — подключить к работе коммерческих перевозчиков. Сотрудников ХПАТП№ 1 об этом сразу уведомили.

— Такое решение управления транспорта Хабаровска понять можно. Ни в коем случае, нельзя, чтобы страдали пассажиры. Коммерсанты от предложения не отказались, — рассказал бывший водитель, а ныне председатель первичной профсоюзной организации Василий Остапенко. — Работников муниципального хозяйства, в свою очередь, волновал вопрос, а как теперь нам быть? Поэтому мы обратились в правительство Хабаровского края, мэрию, краевую думу — попросили помочь нам. К счастью, отклик на нашу ситуацию был быстрым. Так же быстро были приняты меры. Мы вздохнули с облегчением.

Вопрос с работой муниципальных автобусов решили, а сами работники транспортной организации поняли, что возможных сокращений бояться не стоит — их услышали и взяли проблему под контроль.

Читайте также Депутаты вступились за работников хабаровского автопредприятия

— Пассажирское муниципальное хозяйство Хабаровска едва не осталось не у дел в прошлую пятницу. Решением вопроса озадачились на всех уровнях власти. Важно было принять единственно верное решение. Нельзя одним махом взять и избавиться от коллектива. Надо решать вопрос как быть людям — трудоустраивать их, переводить куда-то, или что-то еще. Ведь речь идет о 900 работниках, — объясняет ситуацию заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края Юрий Матвеев.

— В выходные и на этой неделе водители муниципального транспорта все же вышли на работу, все как один. Но проблемы еще не до конца решены. Например, из-за ареста счетов встала проблема с закупкой топлива. Вопрос решился так — чтобы в банках каждый день выдавались деньги на покупку топлива. Главное, чтобы коллектив сохранился и люди на остановках не страдали, а могли уехать спокойно. Я за то, чтобы сохранить муниципальное предприятие. В администрации города оперативно прокомментировали передачу части маршрутов коммерсантам. — Договоренности с водителями-муниципалами достигнуты. Документы в Арбитражный суд направлены. Их задача, в первую очередь, решить вопрос с выплатой заработной платы сотрудникам транспортного предприятия, — говорит заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Сергей Афанасьев.