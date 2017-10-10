Количество муниципальных автобусов не сокращается — мэрия Хабаровска
О массовом сокращении на автотранспортном предприятии речи не идет.
О массовом сокращении на автотранспортном предприятии речи не идет.
Хабаровское пассажирское автотранспортное предприятие № 1 продолжает свою работу. Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», вопрос о прекращении деятельности подняли в конце прошлой неделе, когда стало известно об аресте расчётного счета,
Несмотря на слухи о полном закрытии и сокращении работников, как и прежде на линии выходят все автобусы по установленному графику, а о массовом сокращении речи не идёт.
Чтобы не пострадали пассажиры, в мэрии приняли решение — подключить к работе коммерческих перевозчиков. Сотрудников ХПАТП№ 1 об этом сразу уведомили.
— Такое решение управления транспорта Хабаровска понять можно. Ни в коем случае, нельзя, чтобы страдали пассажиры. Коммерсанты от предложения не отказались, — рассказал бывший водитель, а ныне председатель первичной профсоюзной организации Василий Остапенко. — Работников муниципального хозяйства, в свою очередь, волновал вопрос, а как теперь нам быть? Поэтому мы обратились в правительство Хабаровского края, мэрию, краевую думу — попросили помочь нам. К счастью, отклик на нашу ситуацию был быстрым. Так же быстро были приняты меры. Мы вздохнули с облегчением.
Вопрос с работой муниципальных автобусов решили, а сами работники транспортной организации поняли, что возможных сокращений бояться не стоит — их услышали и взяли проблему под контроль.
— Пассажирское муниципальное хозяйство Хабаровска едва не осталось не у дел в прошлую пятницу. Решением вопроса озадачились на всех уровнях власти. Важно было принять единственно верное решение. Нельзя одним махом взять и избавиться от коллектива. Надо решать вопрос как быть людям — трудоустраивать их, переводить
— В выходные и на этой неделе водители муниципального транспорта все же вышли на работу, все как один. Но проблемы еще не до конца решены. Например,
— А что касается топлива — оно как закончилось, так и появилось. И на данный момент ни работникам муниципального предприятия, ни хабаровчанам не стоит опасаться того, что всем им придется стать пассажирами коммерческого транспорта. Количество автобусов не сокращается. Как 124 машины выходили на маршруты в будние дни, так они и будут выходить.