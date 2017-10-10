Промышленные предприятия Хабаровска оказались «в заложниках» у дорожников

Источник: РИА "Новости"

Хабаровские дорожники активно избавляются от всех поворотов на улице Суворова, где находятся 20 промышленных предприятий. Руководители организаций переживают, что сотрудники не смогут легально добираться до своих рабочих мест, сообщили на заседании комитета думы краевого центра по городскому хозяйству.

Много лет назад местные работники самостоятельно сделали себе заезды, ни с кем их не согласовывая. Документально подтвердить законность этих стихийных поворотов никто не смог — и дорожные службы приступили к их ликвидации.

Например, сотрудники предприятия «Прада Промфильтр» организовали заезд в охранной зоне железнодорожного переезда. После долгих дискуссий его вынесли за пределы опасной территории.

«Если мы оставим дорогу в прежнем виде, то из неё никогда не получится скоростной трассы. Там будет просто сплошное притяжение ДТП. Поэтому мы лишние левые повороты убираем», — сообщил присутствующим заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Виталий Колтанюк.

По словам чиновника, дорожники действуют не по своей инициативе, а согласно требованиям новых ГОСТов по безопасности движения.

«Стихийные повороты мешают движению и такого общественного транспорта, как трамваи. Они должны двигаться со скоростью 60−80 километров в час, а из-за нарушителей вынуждены кланяться на каждом перекрёстке пересекающему транспорту», — отметил депутат по восьмому избирательному округу, глава трамвайно-троллейбусного управления дальневосточной столицы Николай Илющенко.