В Новосибирск поступили «футбольные» 25 рублей

Источник: Аргументы и факты

Второй выпуск памятных монет из не драгоценного металла номиналом 25 рублей, изготовленных в преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018 году, поступил в Новосибирск.

Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Традиционно Банк России выпускает специальные монеты по случаю значимых исторических и спортивных событий. Исключением не стал и предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года. Первый вид «футбольных» монет из недрагоценного металла был выпущен в декабре 2016 года, сейчас в НСО поступила уже вторая партия.