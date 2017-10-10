В Новосибирск поступили «футбольные» 25 рублей
Монеты выпущены в честь предстоящего ЧМ по футболу в 2018 году.
Монеты выпущены в честь предстоящего ЧМ по футболу в 2018 году.
Второй выпуск памятных монет из не драгоценного металла номиналом 25 рублей, изготовленных в преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018 году, поступил в Новосибирск.
Об этом сообщили в
Традиционно Банк России выпускает специальные монеты по случаю значимых исторических и спортивных событий. Исключением не стал и предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года. Первый вид «футбольных» монет из недрагоценного металла был выпущен в декабре 2016 года, сейчас в НСО поступила уже вторая партия.
Как отмечается в сообщении, монеты, хоть и памятные, но являются законным средством платежа, а значит ими можно рассчитаться в магазине, общественном транспорте и других местах.