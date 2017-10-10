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08:52 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирск поступили «футбольные» 25 рублей

Монеты выпущены в честь предстоящего ЧМ по футболу в 2018 году.

ЦБ: $ 58.3151   +0.55 € 68.3861   +0.85 ММВБ: $ 58.3300   +0.14 € 68.4975   +0.22
Источник: Аргументы и факты

Второй выпуск памятных монет из не драгоценного металла номиналом 25 рублей, изготовленных в преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018 году, поступил в Новосибирск.

Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Традиционно Банк России выпускает специальные монеты по случаю значимых исторических и спортивных событий. Исключением не стал и предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года. Первый вид «футбольных» монет из недрагоценного металла был выпущен в декабре 2016 года, сейчас в НСО поступила уже вторая партия.

Как отмечается в сообщении, монеты, хоть и памятные, но являются законным средством платежа, а значит ими можно рассчитаться в магазине, общественном транспорте и других местах.

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