Урожай зерновых на Южном Урале уже превысил прошлогодний.

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Аграрии Челябинской области с начала уборочной кампании обработали более 90% зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 2 млн 100 тысяч тонн зерна, что уже на 8% больше, чем в прошлом году, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в областном минсельхозе. По данным ведомства, в прошлом году урожай был меньше — 1 млн 947 тысяч тонн. Лидером по сбору зерновых является Брединский район. Самая большая урожайность полей в Чебаркульском районе — здесь собирают почти 25 центнеров с гектара.

Однако теперь перед аграриями стоит другая задача — выгодно реализовать свой урожай. Цены на зерно упали. Частично решить этот вопрос в областном минсельзохе планируют с помощью зерновых закупочных интервенций. Есть и другие способы.

«Нужно применять и внутренние механизмы регулирования, например, больше диверсифицировать бизнес, развивая не только растениеводческое направление, но и животноводство. В годы таких урожаев фермеров выручает скотоводство, которое позволяет превратить зерно в относительно дешёвый корм и уже реализовать на рынке более востребованную продукции, такую, как молоко», — пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Завалищин.