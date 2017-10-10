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12:01 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области пенсионеры остаются на прежнем прожиточном минимуме

В облдуме обсуждается законопроект, который устанавливает величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год в размере 8535 рублей. Этот показатель не меняется по сравнению с нынешним годом и остаётся одним из самых высоких в Южном федеральном округе.

Источник: РИАЦ

Прожиточный минимум для пенсионеров устанавливается ежегодно законом Волгоградской области и доводится до сведения Пенсионного фонда РФ. В случае принятия законопроекта, с 1 января 2018 года всем неработающим пенсионерам, чей совокупный доход меньше 8535 рублей, будет производиться доплата, предусмотренная федеральным законом «О государственной социальной помощи».

Законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2018 год» рекомендован к принятию на очередном заседании Волгоградской областной Думы в четверг 12 октября.

Для справки. Прожиточный минимум представляет собой определённую сумму средств, которая жизненно необходима человеку для нормального жизнеобеспечения. В эту сумму входит комплект товаров и услуг, которые ежемесячно приобретаются среднестатистическим взрослым человеком — наша потребительская корзина. На основе размера прожиточного минимума рассчитываются ежемесячные выплаты пенсионерам.

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