В Волгоградской области пенсионеры остаются на прежнем прожиточном минимуме

В облдуме обсуждается законопроект, который устанавливает величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год в размере 8535 рублей. Этот показатель не меняется по сравнению с нынешним годом и остаётся одним из самых высоких в Южном федеральном округе.