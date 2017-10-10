В Омске закончат ремонт дорог к 16 октября
Омским дорожникам нужно доделать дороги в студгородке Аграрного университета и магистраль от Агрегатного завода до улицы Красный Пахарь.
Омским дорожникам нужно доделать дороги в студгородке Аграрного университета и магистраль от Агрегатного завода до улицы Красный Пахарь.
Ремонт омских дорог закончат к 16 октября. Об этом сообщает
Омские дорожники до 16 октября должны закончить ремонт автомобильной дороги и проездов, расположенных в студенческом городке Омского государственного университета им. П. А. Столыпина. Стоимость работ превышает 20 млн рублей, общая протяжённость составляет свыше 5,4 км, а площадь — порядка 39 тыс. квадратных метров.
Также до конца недели завершат работы по укладке второго слоя асфальта на новой магистрали, которая соединит улицы Красный пахарь и Герцена.
«В этом году нам удалось привлечь значительные внебюджетные средства на строительство дорог и благоустройство общественных пространств. Агрегатный завод свыше 10 миллионов рублей вложил в возведение автомагистрали. ТГК-11 15 миллионов рублей выделила на работы по благоустройству в микрорайоне “Новоалександровский”. Первый этап расширения перекрестка Окружной дороги и улицы 10 лет Октября выполнен с привлечением средств “Бауцентра”. Хотелось бы, чтобы другие крупные предприятия и организации города поддержали эти начинания: мы полностью готовы работать с инвесторами в режиме наибольшего благоприятствования», — отметил Сергей Фролов.