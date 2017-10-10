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07:34 (мск), источник: Sputnik

Фермеров поставят в рамки: работай по правилам или уйди

Все фермеры в стране должны завершить процесс перевода своих хозяйств на многопрофильную основу в течение 2018−2021 годов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Узбекистане реализуют комплекс мер по преобразованию всех фермерских хозяйств в многопрофильные, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Глава государства своим указом установил достаточно жесткие правила по переводу всех действующих в стране фермерских хозяйств на многопрофильную основу. В частности, все фермеры должны будут завершить этот процесс в течение 2018−2021 годов. При этом, начиная с 1 января 2022 года, договоры земельной аренды с фермерскими хозяйствами, не освоившими многопрофильную деятельность, будут расторгнуты.

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Кроме того, в отношении фермерских и дехканских хозяйств, а также владельцев приусадебных земель, неэффективно использовавших отведенную им территорию, не полностью посеявших сельскохозяйственные культуры, своевременно не осуществивших агротехнические мероприятия, будут применены строгие меры ответственности вплоть до прекращения их прав на земельные участки.

Для контроля этого процесса эффективность использования земельных участков фермерских хозяйств будет ежеквартально обсуждаться в районных Кенгашах народных депутатов, а посевных площадей дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель — ежемесячно в органах самоуправления граждан.

Такие меры вызваны рядом серьезных проблем, назревавших в сфере долгое время. Так, например, до сих пор на низком уровне остается эффективность использования более 480 тысяч гектаров приусадебных посевных площадей, принадлежащих населению. Несмотря на то, что некоторые владельцы не используют выделенную землю долгие годы, практически оставили её без присмотра, государство не проводит системную работу по изменению сложившейся ситуации.

Существуют проблемы в налаживании многопрофильной деятельности фермерских хозяйств в части переработки, хранения, продажи готовой продукции и оказания услуг, обеспечении материально-техническими ресурсами дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, формировании рыночных механизмов в сфере.

Для изменения ситуации государство также намерено до 1 октября 2018 года провести полную инвентаризацию всех посевных площадей дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, и на основе этого сформировать единый реестр, который в дальнейшем позволит эффективно распределять и управлять территориями.

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