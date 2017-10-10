На главных улицах и в парках Кишинёва запретят размещение киосков

Согласно документу, будет запрещено размещение киосков на большей части исторических улиц города, на проспектах, в скверах, парках и общественных местах, на пешеходных улицах, в 20 метрах от подземных переходов и остановок, и в 6-ти метрах от проезжей части.



Киоски исчезнут из центра столицы в периметре улиц Колумна — Измаильская — Пан Халиппа — Александри — Матеевич — Пушкина.



На Буюканах уберут киоски с улиц Пушкина — Михая Витязул, Щусева, Стере — Колумна — Матеевича. Освободят также 10 улиц и историческую зону на Рышкановке. На Ботанике киосков не станет только на пяти улицах, а на Чеканах — на двух.



Власти уточняют, что киоски в неположенных по новым правилам местах снесут только по истечении авторизаций.