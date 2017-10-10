Судьбу зауженного из-за фудкорта тротуара в центре Владивостока решит суд

На этом тротуаре и до фудкорта было тяжело передвигаться, особенно в часы пик, когда по нему шли и пассажиры с чемоданами, и туристы, пришедшие посмотреть на красоты здания железнодорожного вокзала, и простые пешеходы, предпочитающие ходить по городу пешком. Проблем прибавляли и бабульки с картонками в руках о сдаче в аренду квартир посуточно. Теперь же бабушки исчезли, зато появились очередные точки по продаже сосисок в тесте и шаурмы. Пока из них работает только одна, но надпись гласит, что «открытие скоро».