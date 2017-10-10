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08:04 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Судьбу зауженного из-за фудкорта тротуара в центре Владивостока решит суд

Прохожие и пассажиры поездов едва расходятся у железнодорожного вокзала (ФОТО).

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9
фотографий
9
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Владивосток, 10 октября, PrimaMedia.

Судьбу зауженного из-за целого ряда установленных киосков тротуара в центре Владивостока решит суд. Предприниматели пытаются аннулировать постановление мэрии о том, что их сосисочные и шаурмячные являются самовольно установленными объектами и подлежат сносу, сообщает ИА PrimaMedia.

На этом тротуаре и до фудкорта было тяжело передвигаться, особенно в часы пик, когда по нему шли и пассажиры с чемоданами, и туристы, пришедшие посмотреть на красоты здания железнодорожного вокзала, и простые пешеходы, предпочитающие ходить по городу пешком. Проблем прибавляли и бабульки с картонками в руках о сдаче в аренду квартир посуточно. Теперь же бабушки исчезли, зато появились очередные точки по продаже сосисок в тесте и шаурмы. Пока из них работает только одна, но надпись гласит, что «открытие скоро».

Как рассказала представитель АТУ Фрунзенского района Владивостока, договор на размещение киосков предприниматели заключили с РЖД.

«Но размещены эти объекты на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена. Такова позиция и администрации Владивостока, и Росреестра. То есть мы имеем все основания для демонтажа этих киосков», — уточнили в АТУ.

Собственники киосков, получив акты и распоряжение о демонтаже, подали в суд исковое заявление. До решения суда мэрия не может предпринять никакие действия.

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