Судьбу зауженного из-за фудкорта тротуара в центре Владивостока решит суд
Прохожие и пассажиры поездов едва расходятся у железнодорожного вокзала (ФОТО).
Прохожие и пассажиры поездов едва расходятся у железнодорожного вокзала (ФОТО).
Владивосток, 10 октября, PrimaMedia.
Судьбу зауженного
На этом тротуаре и до фудкорта было тяжело передвигаться, особенно в часы пик, когда по нему шли и пассажиры с чемоданами, и туристы, пришедшие посмотреть на красоты здания железнодорожного вокзала, и простые пешеходы, предпочитающие ходить по городу пешком. Проблем прибавляли и бабульки с картонками в руках о сдаче в аренду квартир посуточно. Теперь же бабушки исчезли, зато появились очередные точки по продаже сосисок в тесте и шаурмы. Пока из них работает только одна, но надпись гласит, что «открытие скоро».
Как рассказала представитель АТУ Фрунзенского района Владивостока, договор на размещение киосков предприниматели заключили с РЖД.
«Но размещены эти объекты на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена. Такова позиция и администрации Владивостока, и Росреестра. То есть мы имеем все основания для демонтажа этих киосков», — уточнили в АТУ.
Собственники киосков, получив акты и распоряжение о демонтаже, подали в суд исковое заявление. До решения суда мэрия не может предпринять никакие действия.