Волгоградская область награждена «Серебряным знаком» за реализованные проекты благоустройства

Фестиваль проходил в Москве, на одной из центральных выставочных площадок Москвы — выставочном комплексе «Гостиный двор».

Волгоградская выставка «Формирование комфортной городской среды — приоритет развития региона» представляла проект благоустройства поймы реки Царица, прилегающей к только что открывшемуся интерактивному музею «Россия. Моя история»; проект прибрежной территории, прилегающей к участку строительства Нулевой Продольной магистрали; проект «Жилая застройка «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе Волгограда, предусматривающий благоустройство пруда и прилегающей территории; проект реконструкции мемориального парка у подножия Мамаева Кургана «Аллея России».

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облархитектуры, за комплексный подход к благоустройству прибрежной зоны исторической части города в конкурсной номинации «Реализованные проекты благоустройства» регион награжден одной из высших наград фестиваля — премией «Серебряный знак». «Золотым знаком» в этой номинации награждена Москва.