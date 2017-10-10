Волгоградская область награждена «Серебряным знаком» за реализованные проекты благоустройства
Волгоградская архитектурная выставка приняла участие в юбилейном XXV международном фестивале «Зодчество».
Волгоградская архитектурная выставка приняла участие в юбилейном XXV международном фестивале «Зодчество».
Фестиваль проходил в Москве, на одной из центральных выставочных площадок Москвы — выставочном комплексе «Гостиный двор».
Волгоградская выставка «Формирование комфортной городской среды — приоритет развития региона» представляла проект благоустройства поймы реки Царица, прилегающей к только что открывшемуся интерактивному музею «Россия. Моя история»; проект прибрежной территории, прилегающей к участку строительства Нулевой Продольной магистрали; проект «Жилая застройка «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе Волгограда, предусматривающий благоустройство пруда и прилегающей территории; проект реконструкции мемориального парка у подножия Мамаева Кургана «Аллея России».
Как сообщили РИАЦ в
За последние три года благоустройство в регионе вышло на новый качественный и количественный уровень. Отличительным признаком процесса стала комплексность освоения территорий — одно из приоритетных направлений инициированной губернатором Андреем Бочаровым долгосрочной стратегии развития Волгоградской области.